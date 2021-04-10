Surur Aydın, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Surur Aydın’a ihracat faaliyetleri için bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de koronavirüs teşhisi konuldu.

Tedavasinin Türkiye’de devam edilmesi talebinde bulunan Aydın’ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin girişimleri sonucu yurda getirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak tahsis edildi.

Nakil operasyonu kapsamında ambulans uçakla bugün Bakü’den Gaziantep’e getirilen TİM delegesi de olan Surur Aydın, havalimanı apronunda bekletilen ambulansla tedavi göreceği hastaneye nakledildi.

“Devletimiz her zaman ve her yerde yanımızda”

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşına devletinin sahip çıktığını dile getiren Aydın, “Devletimiz zor zamanlarımızda da her zaman ve her yerde yanımızda oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ülkemde tedavi göreceğim için mutluyum” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Başkanı Mahsum Altunkaya’nın talebi üzerine Aydın’ın Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise “Türkiye’ye değer katmak için dünyayın dört bir tarafına giden biz ihracatçılar, devletin gücünü her an yanımızda hissetmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Yol ve kader arkadaşım’ dediği ihracatçıları yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Azerbaycan’da yakalandığı COVID-19 nedeniyle tedavi altına alınan ihracat ailemizin bir neferi olan Surur Aydın’ı ülkemize getirilmesine destekkerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte ailemize desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrattin Koca ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.