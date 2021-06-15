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Suriyeli ikizler Türkiye’de şifa buldu

Suriye’nin İdlip kentinde dünyaya gelen ve solunum yetmezliği şikayetiyle özel bir hastaneye sevk edilen prematüre ikiz bebekler, sağlığına kavuştu. 17 günlük Raziye ve Meryem bebekler, tedavilerinin ardından görevlilere teslim edilerek ülkelerine gönderildi.

Sağlık 15.06.2021, 13:00
Suriyeli ikizler Türkiye’de şifa buldu

Suriye’nin İdlip kentinde dünyaya gelen ve solunum yetmezliği şikayetiyle özel bir hastaneye sevk edilen prematüre ikiz bebekler, sağlığına kavuştu. 17 günlük Raziye ve Meryem bebekler, tedavilerinin ardından görevlilere teslim edilerek ülkelerine gönderildi.

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Volkan Can, yaptığı açıklamada, ikiz bebeklerin erken doğumla beraber solunum sıkıntısı nedeniyle entübe halde solunum cihazına bağlı olarak geldiklerini söyledi.

Yoğun bir destek ve tedavinin ardından ikizleri solunum cihazından ayırdıklarını ifade eden Can, “İkizler hastaneye geldiklerinde durumları çok kötüydü. Yoğun bir mesaimiz oldu. İlk olarak solunum sorunuyla ilgili müdahaleler yaptık. Daha sonra tedrici olarak beslenmeleri artırıldı. Yapılan bütün müdahaleler neticesinde bebeklerimiz sağlığına kavuştu. Şu an aşıları da yapılarak taburcu edildi” diye konuştu.

Yeni doğan bebeklerin birçoğunda bu tür komplikasyonlarla karşılaşıldığını belirten Can, yerinde ve zamanında müdahalelerle bebeklerin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.
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