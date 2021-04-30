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Sputnik V aşısına acil kullanım onayı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Sağlık 30.04.2021, 15:33 30.04.2021, 15:37
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Sputnik V aşısına acil kullanım onayı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,  Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi. 

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. 

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yakın zamanda uygulanması planlanan Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. 

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek''

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