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Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 874'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık 26.10.2020, 22:22
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 874'e yükseldi. Bugün toplam 132 bin 913 test yapılırken, 2 bin 198 yeni vaka tanısı konuldu.
Toplam vaka sayısı 363 bin 999 oldu. Bugün iyileşen bin 618 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 316 bin 8'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 780 olduğu açıklandı.
“Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım” ifadelerini kullandı.
Musa Erdoğan
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