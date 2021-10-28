Son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 229 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 528 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 528 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu. Bir günde toplam 354 bin 580 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 23 bin 796’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen” dedi.