Slovakya, Sputnik V aşısını incelemesi için Macaristan’a gönderecek

Rusya’dan Sputnik V korona virüs aşısı aldığı için siyasi krizin patlak verdiği Slovakya, bu kez de aşıları incelemesi için Macaristan’daki bir laboratuvara göndereceğini açıkladı.

Sputnik V aşısı alımı nedeniyle yaşanan hükümet krizinin ardından bu kez de SUKL’un aşının içeriğinin belirtilenden farklı olduğu açıklaması ile Rusya ile karşı karşıya gelen Slovakya, son olarak aşıları incelenmek üzere Macaristan’a gönderme kararı aldı. Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky düzenlediği basın toplantısında, Sputnik V aşılarının incelenmesi için Macaristan’daki bir laboratuvara göndereceklerini bildirdi. "Slovakya’da Sputnik V aşısına olan ilgi nedeniyle ülkemizde Rus aşısına sahip olmayı halen umut etmekteyiz" diyen Lengvarsky, Macaristan’daki inceleme sonuçlarından ne beklediği sorusunu ise "İlaca ilişkin profesyonel görüş" şeklinde yanıtladı. Bakan Lengvarsky, Slovakya vatandaşlarının güvenliğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda aşıların kullanılmasına onay verecek imzayı atmayacağını da sözlerine ekledi.

Rusya’nın sözleşmenin ihlal edildiği gerekçesiyle 200 bin doz aşının geri gönderilmesi talebini de değerlendiren Lengvarsky, kabine toplantısında aşıların geri gönderilmesinin ise gündeme gelmediğini ifade etti. Öte yandan Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise Moskova’nın Slovakya için hazırlanmış 150 bin dozluk yeni partiyi teslim almaları için kendilerine çağrıda bulunduğunu aktardı.

Önce hükümet krizi, sonra iki ülke arasında diplomatik kriz patlak vermişti

Geçtiğimiz Mart ayının başlarında Rusya’dan 200 bin doz Sputnik V aşısı satın alınması ile patlak veren hükümet krizi neticesinde ilk olarak Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci istifa etmişti. Buna karşılık koalisyonun ortakları Richard Sulik ile Marie Kotlikova, Başbakan Igon Matoviç’in de görevi bırakmasında ısrar ederek kabinedeki görevlerinden istifa etmişti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova, Başbakan’a hükümet ve parlamentonun yönetme kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısı yapmış, Matoviç başbakanlık görevinden ayrılmıştı. Matoviç, koltuğunu Finans Bakanı Eduard Heger’e devrederken, kendisi de Heger’in yerine geçmişti.

“Sputnik V aşılarının sadece adları aynı”

Slovakya Devlet İlaç Enstitüsü (SUKL) ise geçtiğimiz hafta Slovakya’ya teslim edilen aşıların Lancet dergisinde tarif edilen içerikten farklı olduğunu bildirmiş, tüm taleplerine karşın Rusya’nın kendilerine gereken bilgi ve belgelerin yüzde 80’ini temin etmediğini aktarmıştı. SUKL, "Dünyanın 40 ülkesinde uygulanması planlanan Sputnik V aşılarının sadece adları aynı" demişti.

RDIF’ten “karalama kampanyası” iddiası

Aşıyı yurt dışına pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ise suçlamaları reddederek, enstitünün bir karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürmüştü. Slovakya’nın aşıyı AB’nin resmi kurumlarının bir parçası olmayan laboratuvarlarda inceleme hakkı olmadığını belirten RDIF, sözleşmenin ihlal edildiği gerekçesiyle Slovakya’dan aşıları ihtiyacı olan başka ülkeye göndermek için geri göndermesini talep etmişti