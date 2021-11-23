Slovakya Devlet Başkanı Caputova: “Acilen karantinaya ihtiyacımız var”

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova, Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Salgına karşı mücadelede kaybediyoruz. Acilen karantinaya ihtiyacımız var” dedi.

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova başkent Bratislava’daki Ruzinov Hastanesi’nde Covid-19 hastalarını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Caputova, “Salgına karşı mücadeleyi kaybediyoruz. Yanlış inançları ve konuşmaları bırakmalıyız. Sadece uzmanları dinlemeli ve söylediklerini uygulamalıyız. Biliyorum, önlemler insanları mutlu etmeyecek. Ancak acilen karantinaya ihtiyacımız var” dedi.

“Slovakya, dünyada en kötü durumdaki ülke”

Bratislava’daki Ruzinov hastanesinde gördüklerini trajik ve korkunç olarak değerlendiren Başkan Caputova, “Hastanelerimiz dolmak üzere, yeterince ventilatörümüz yok. Orada yoğun bakımda yatanları gördüm. Maalesef bazıları evine ve ailesine dönemeyecek. Bu gerçekten çok üzücü. Ayrıca büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarım” ifadelerini kullandı.

Salgın ile ilgili verilere de değinen Caputova, Slovakya’nın 1 milyon kişi başına yeni enfekte olan insan sayısı bakımından dünyada en kötü durumdaki ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

“Sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar inanılmaz”

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova’nın hastane ziyaretinde hazır bulunan Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky ise yaptığı açıklamada, “Sayın Caputova ile günlük olarak temas halindeyiz. Sayın Başkan salgının gelişimiyle çok yakından ilgileniyor. Hastanelerimizdeki durum gerçekten çok kötü. Sağlık çalışanlarımızın şu anda yaşadıkları zorluklar gerçekten inanılmaz. Sağlık sistemimizin ayakta durması için gece gündüz çalışan herkes sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya’da son 24 saatte 6 bin 739 korona virüs vakası tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 621 bin 423’e yükseldi. Ülke genelinde 258’i yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 182 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybettiği Slovakya’da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bin 985’e ulaştı.