Sinovac, Malezya ile aşı üretim sözleşmesi imzaladı

Ürettiği CoronaVac aşısıyla tanınan Çinli Sinovac ile Malezya’nın kamu ilaç kurumu Pharmaniaga arasında Covid-19 aşısı iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, Sinovac Malezya’ya aşamalı olarak 14 milyon tam işlenmemiş Covid-19 aşısı sağlayacak ve Pharmaniaga’yla Malezya'da aşının nihai üretimini tamamlamak için iş birliği yapacak.



Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Khairy Jamaluddin, online yapılan imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, bu iş birliğinin Malezya hükümetinin yeterli Covid-19 aşısı temin etmesine ve Malezya’nın aşı araştırma ve üretme kabiliyetini yükseltmesine yardımcı olacağını belirtti.



Malezya hükümetinin Sinovac tarafından geliştirilen aşının klinik deneylerinin verilerinden memnun olduğuna dikkat çeken Jamaluddin, kısa süre sonra Sinovac ve Pharmaniaga’yla aşı alımı sözleşmesi imzalayacaklarını ve Malezya’nın ilaç denetim kurumunun aşının kullanımını bir an önce onaylayacağını umduğunu söyledi. Covid-19 salgını Malezya’da ciddiyetini koruyor. Başbakan Perdana Menteri dün yaptığı açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah’ın ülke çapında acil durum kararını onayladığını kaydetti.