Sinop’ta vaka sayısı arttı

SİNOP (İHA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüs vaka sayısına göre geçtiğimiz hafta 172 vaka görülen Sinop’ta vaka sayısı 181’e yükseldi.

Bakan Koca’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı verilerde vaka sayılarının yüz binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop, 15-21 Şubat verilerinde yüz binde 83,62 olarak görüldü. Bu rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında 172 olan vaka sayısının 181’e yükseldiği gözlendi.