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Silvan’da korona virüs tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti
DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖREN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Sağlık 27.10.2020, 15:38
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Hasan Kızılkan, 10 gün önce yüksek ateş, karın ve baş ağrısı şikayeti nedeniyle Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada korona virüs testi pozitif çıkan Hasan Kızılkan, 5 gün tedavi gördükten sonra Batman’a sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Kızılkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılkan’ın cenazesi, Silvan ilçesi Boyunlu köyünde korona virüs tedbirleri alınarak defnedildi.
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