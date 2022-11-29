Şanghay’daki Disneyland Covid-19 tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Çin’in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkı, artan Covid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Çin, Covid-19 salgınıyla mücadelede uyguladığı "sıfır-Covid" stratejisi çerçevesinde sert önlemler almaya devam ediyor. Çin’in Şanghay kentinde bulunan Disneyland tema parkı, hızla artan Covid-19 vakalarının ardından kapatıldı. Şanghay Disneyland’in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Salgını önlemek ve kontrol altına almak için gerekli tedbirlerin uygulanması adına Şanghay Disneyland 29 Kasım 2022’den itibaren geçici olarak kapatılacak. Ziyaretçilerimize, en kısa sürede etkinliklerimizin ne zaman başlayacağına dair bir tarih bildireceğiz. Disneytown, Wishing Star Park ve iki otel çalışmalarına normal olarak devam etmeyi sürdürüyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Tüm ziyaretçilerimize bu süre zarfında ücret iadesi ve değişim fırsatı tanıyacağız. Anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Vaka sayısı düşüşe geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan son 24 saatte ait Covid-19 verilerine göre, Çin anakarasında 3 bin 624 semptomatik ve 35 bin 21 asemptomatik olmak üzere toplam 38 bin 645 yeni vaka tespit edildi. Başkent Pekin’de ise 957 semptomatik ve 3 bin 429 asemptomatik, Şanghay’da 20 semptomatik ve 158 asemptomatik, Guangzhou’da 286 semptomatik ve 6 bin 993 asemptomatik, Chongqing’de ise 209 semptomatik ve 8 bin 583 asemptomatik vaka kaydedildi. Çin anakarasındaki toplam vaka sayısı ise 315 bin 248’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Ziyaretçiler mahsur kalmıştı

Çin’in Şanghay kentinde 29 Ekim’de 10 yerel Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kentteki Disneyland tema parkı, son 1 yılda ikinci kez karantinaya alınmıştı. Parkta bulunan ziyaretçilerin negatif test vermeden parktan ayrılamadığı bildirilmiş, 27 Ekim’den bu yana parkı ziyaret eden herkesin üç gün süresince üç kez test yaptırması istenmişti. Parkta kaç kişinin mahsur kaldığı ise açıklanmamıştı. Yerel saatle 11.30 sıralarında tema park ve çevresinin Covid-19 düzenlemelerine uygulan olarak kapatıldığı duyurulmuştu. Parka giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından içeride bulunan tüm ziyaretçilere test yapılacağı ve sonucu negatif olanların parktan ayrılmasına izin verileceği aktarılmıştı.

Geçtiğimiz sene kasım ayında söz konusu tema park, Covid-19 nedeniyle içerisinde 30 binden fazla ziyaretçi ile iki gün boyunca karantina altına alınmıştı.