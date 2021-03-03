Samsun’da vaka artışında ’akraba ziyareti’ etkisi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritası göre ’çok yüksek riskli’ illerden biri olan Samsun’da vaka sayıları tedirgin ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise kısıtlama olduğu saatlerde aile ve akraba ziyaretlerinin bulaşmada en önemli neden olduğunu söyledi.

20-26 Şubat tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi’nde en çok vaka görülen il Samsun oldu. Samsun’da tespit edilen vaka sayısı geçen hafta 2 bin 752 kişi olurken bu hafta sayı 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi. Başkan Demir ise özellikle Samsun’da insan hareketliliğinin fazla olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde Türkiye’nin en fazla vaka görülen bölgesiyiz. Sosyal hayatın iklim şartlarıyla bütünleşmesiyle birlikte böyle bir tablo ortaya çıkmış oldu. Aslında Samsun ilk zamanlarda vaka sayısı Türkiye’nin ortalamasının oldukça altındaydı. Özellikle bu Kurban Bayramı’ndan sonra sonbahara girişte ve kış aylarında bir yükseliş eğiliminde. Samsun’un özellikle bu bölgede insan hareketliliğinin yoğun olması, gurbetçisinin fazla olması ve memlekette irtibatının yoğun olmasının buna katkı verdiğini düşünüyoruz. Kısıtlı zamanlarda aile ve akraba ziyaretlerinin yoğun olduğunu görüyoruz ki aile içi bulaşın yoğun olduğundan bunu anlıyoruz. Aile içi etkileşimin rol oynadığını görüyoruz" dedi.

Vatandaşın hassasiyeti ve sürece desteğinin tam olduğunu vurgulayan Demir, "Başından beri biz bunu görüyoruz. İlave bir gayretle bunun inşallah yakın bir gelecekte hemen düşüşe geçmesini arzu ediyoruz. Özellikle son haftalarda artış gösterdi. Önümüzdeki, günlerde ciddi bir düşüş bekliyoruz" diye konuştu.