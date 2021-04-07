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Samsun’da aşı sayısı 366 bini aştı

Samsun’da yapılan korona virüs (Kovid-19) aşı sayısı 366 bini aştı.

Sağlık 07.04.2021, 13:07
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Samsun’da aşı sayısı 366 bini aştı

Samsun’da yapılan korona virüs (Kovid-19) aşı sayısı 366 bini aştı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, saat 12.32 itibarıyla Samsun’da yapılan Kovid-19 aşı rakamlarını paylaştı. Açıklamada, “Saat 12.32 itibarıyla ilimizde 366 bin 27 doz aşı uygulaması yapıldı. Aşı Kovid-19 mücadelesinde en önemli gücümüz. Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak, bu zorlu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz” denildi.
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