Salgın hızının yavaşlatılması için kamuda tesis yönetim hizmeti öncelikli konular arasında yer almalı

Covid-19 pandemisi sebebiyle özel sektör iş hayatını evlere taşıyarak gerekli önlemleri alırken, resmi hizmetlerin aksamaması nedeniyle birçok kamu kurumunda bu tedbir uygulanamadı. İnsan sirkülasyonunun son derece yoğun olduğu kamu binalarının salgın hızının seyri için kritik noktalara dönüştüğünü belirten Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, “Salgın hızının azaltılması için kamuda tesis yönetim hizmeti öncelikli konular arasında yer almalı, aksi halde salgında kısır döngüye girebiliriz” diyor.

Salgın hızının seyri için kamu binaları önemli

Kamu binalarının hayatın seyri için son derece önemli olduğunu söyleyen Çelebioğlu, “Birçok alanda salgınla ilgili tedbir alırken, kamu gibi çok önemli bir alanı salgına karşı açık bırakıyoruz. Kamu binaları insan sirkülasyonunun fazlalığı sebebiyle salgın hızının seyri için son derece önemli. Günlük olarak binlerce kişinin giriş yaptığı kamu binalarında gereken önemi vererek dezenfeksiyondan hijyene, iklimlendirme çalışmalarından atık yönetimine kadar salgın hızının azaltılmasına yönelik tedbirleri almalıyız. Tüm bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için de kamuda tesis yönetim hizmetlerine geçilmeli” dedi.

Kamuda tasarrufun önünü açacak

Profesyonel tesis yönetim firmalarının kamuda hizmet vermesinin toplum sağlığına ve salgın hızının yavaşlatılmasına katkı sağlayacağının altını çizen Çelebioğlu, şöyle devam etti, “Kamuda tesis yönetim firmalarından hizmet alınması, kaynakların doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır. Gerek insan kaynağı gerek hammadde gerekse de bakım onarım maliyetlerinde ciddi bir tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca kamuda tesis yönetim hizmeti alınması, alanında uzman ve tecrübeli yöneticilerin işin başına geçmesine, böylece doğru bir planlama ve hizmet modelinin yaratılmasına yardımcı olacaktır.”

Tesis Yönetim Derneği - TRFMA hakkında:

Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde giderek gelişen ve önem kazanan Tesis Yönetimi, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerindendir. Sektörün ülkemizde tanıtılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, sektörde yöneticilik yapan, yönetim hizmeti veren kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla sektörün önde gelen 15 tesis yönetim firması bir araya gelerek 21.12.2017 tarihinde kısa adı TRFMA olan Tesis Yönetim Derneği’ni (TRFMA) kurdu. TRFMA’nın amacı yeni ve mevcut tüm tesislerin ve tesis yöneticilerinin yönetim süreci ve hizmetleri ile ilgili sorunlarına çözümler üretmek, aidatları ve işletme maliyetlerini optimize etmek, yönetim ve yönetim hizmetlerini geliştirmektir.