Sağlıklı tatilin adresi

SİANJİ WELL-BEING RESORT KAPLICA BODRUM

Babil’in asma bahçelerinden esinlenerek dizayn edilen “Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum”, masmavi denizi kucaklayan doğası içerisinde kısa bir mola vermek isteyenlere muhteşem bir tatil deneyimi sunuyor. Bağışıklık sistemini destekleyici 4 ayrı sağlık ve diyet programı, ödüllü SPA hizmeti, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak bilinen kaplıcası ve 7 farklı spor aktivitesi ile misafirlerine kaliteli konaklama seçenekleri sunan Sianji Well-Being, tatilden yeniden doğmuş gibi dönmenizi sağlıyor

Doğal güzellikleri, tertemiz denizi ve havası ile ülkemizin en önemli tatil beldelerinden olan Bodrum’un en güzel konumunda yer alan Sianji Well-Being, kendini yenilemek isteyen misafirlerine kapsamlı bir tatil deneyimi sunuyor. Sezonun en güzel zamanına denk gelen Eylül ayında misafirlerine beden ve ruh sağlığını destekleyici kaplıcadan SPA’ya, spor aktivitelerinden sağlık programlarına kadar pek çok seçenek sunan otel, günlük yaşamın stresini ortadan kaldırıyor. Sağlıklı tatilin vazgeçilmez adresi Sianji Well-Being Hotel’i tercih eden misafirler, ister süit odalarda konforun tadını çıkarabiliyor isterlerse de villalarda konaklayarak tesisin tüm imkânlarından yararlanabiliyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi sağlık oteli unvanına sahip olan “Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum” sağlıklı beslenmek isteyen misafirlerine; Raw Food Detoks, Master Detox, Anti-Aging Diyet ve Ketojenik diyet programları ile 12 ay boyunca eşsiz bir yenilenme deneyimi sunuyor. Sianji Well-Being uzman ekibinin kontrolünde uygulanan sağlık programları; misafirlerin sağlıklı ve zinde kalmasını, enerji seviyelerini yükseltmeyi ve günlük hayatın yarattığı negatif etkilerden arınmalarını hedefliyor.

Ege’nin temiz havasında, Ley enerji yolunun geçtiği konumunda hizmet veren otel, aynı zamanda doğal termal ve zengin mineralli şifa kaynağı olan kaplıcası ile misafirlerin kendilerini her anlamda iyi hissetmelerini sağlıyor. Bodrum’un ilk lüks kaplıca oteli olma özelliği taşıyan “Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum”, kaplıcası sayesinde romatizmal hastalık ve cilt hastalıklarına da önemli bir çözüm sunuyor. Grup ve özel olarak uygulanan SPA terapileri, masajlar, zihin ve ruh terapilerini bir arada sunan otel, ruh ve bedensel fonksiyonlarını birlikte harekete geçiriyor. Aynı zamanda Sianji Well-Being’de pilatesten havuz cimnastiğine doğa yürüyüşünden yogaya kadar detoks programlarını destekleyici 7 farklı spor aktivitesi bulunuyor. Sunduğu tüm hizmetlerle huzurlu ve dinlendirici bir tatil imkanı veren otel, misafirlerin aynı zamanda kendilerini yenilenmiş şekilde evlerine dönmelerini sağlıyor.