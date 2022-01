Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!

Medical in Türkiye Nedir?

Medical in Türkiye Türk sağlık turizminde sürdürülebilir bir çalışma modelinin Türkiye geneline yayılması amacıyla çalışan bir İGEME projesidir. Türkiye’nin önde gelen Türk sağlık turizmi paydaşları ile işbirliği içerisinde olan Medical in Türkiye Türk sağlık turizmini dünya markası haline getirme amacıyla çalışmalarına devam eder.

Potansiyel Büyük

Türkiye sağlık turizmi alanında her geçen gün daha da popülerleşiyor. 2021 yılında 400 bini aşan sağlık turisti sayısının 2022 yılında pik noktasına ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin sahip olduğu yetişmiş insan sayısı ve yüksek kapasiteli teknolojik sağlık kuruluşları Türkiye’yi bu alanda öne çıkaran yönler arasında yer alıyor.

Ekonomik ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli için kilit sektörlerden bir tanesi olan sağlık turizminin 2021 yılında getirisi 700 bin doları aşmıştır. Türkiye’nin sahip olduğu bu büyük potansiyeli ortaya çıkarması için kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını tüm Türkiye’ye yayması gerekiyor.

Sağlık turizminde etik prensibi ile sadece TC: Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sağlık turizmi yetki belgesi sahibi sağlık kuruluşları ile çalışan Medical in Türkiye Türk sağlık turizminin standartsızlık problemini ortadan kaldırarak Türk sağlık turizmine potansiyeli ortaya çıkarmayı planlıyor.

Sağlık Turizminin Kalbi Medical in Türkiye İle Atacak

Sağlık turizmi paydaşlarına dijital pazarlama, hedef ülke belirleme, yurt dışından hasta getirme, Pazar araştırması yapma gibi birçok konuda destek olan Medical in Türkiye 2022 yılında Türk sağlık turizminin kalbi konumda olacak.

Medical in Türkiye sağlık turizminin iletişim, mobilite, güven, hizmet, tahsilat gibi birçok problemini ortadan kaldırmak amacı ile tasarlanmıştır. Detaylı analizler sonucu belirlenen Hollanda, İtalya, İngiltere gibi hedef ülkelere yoğunlaşacak olan proje ile sağlık turizminde sürdürülebilirlikte sağlanmış olacak.

Medical in Türkiye Genel Müdürü Bilge Fatma Işık yaptığı açıklamada; Medical in Türkiye uzun yıllar edilen tecrübelerin sonucu olarak tasarlanmış bir proje. Biz kurum olarak yurtdışından gelecek hastalarımız için en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışırken öte yandan Türk sağlık turizmi paydaşlarımıza da sektörde kendilerini ifade edebilme imkânı sağlıyoruz. İçine girdiğimiz bu yeni dönemde sağlık turizmi Medical in Türkiye ve iş ortakları ile beraber yükselecektir.’’ Dedi.