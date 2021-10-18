SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN GÜCÜ “AMBULANS UÇAKLAR”

HERKESE AÇIK AMBULANS UÇAK HİZMETİ SUNUYORUZ

Yapılan araştırmalar Türkiye’nin, sağlık turizminde her yıl biraz daha gelişme kaydettiğini gösteriyor.

Sektör anlamında, birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda olduğumuzun altını çizen Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, “Ülke olarak, ambulans uçak hizmeti anlamında diğer ülkelere göre lider konumda bulunuyoruz. Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere pek çok ülke sağlık hizmeti almak Türkiye’yi tercih ediyor. Bu anlamda, hem yurt dışında hem de yurt içinde hizmet verebiliyoruz. Ayrıca, maddi durumu yeterli olmayan kişilerin de kullanımına açık ambulans uçak hizmetimiz ile sektöre destek oluyoruz. Bu kapsamda, giderek büyüyen ambulans uçak hizmeti önümüzdeki yıllarda ülkemiz için daha da önemli hale gelecek” dedi.

TÜM EKİPMANLAR EKSİKSİZ OLARAK BULUNUYOR

Pakır, “Hastanede bulunan tüm ekipmanlar ambulans uçakta da eksiksiz olarak kullanılabilir durumda. Ekipmanların yanı sıra herhangi bir acil durumda uçağın hemen kalkabileceği şekilde bir doktor ve bir hemşire de muhakkak bulunuyor. Bu anlamda, tedavi için seyahat edecek hastaları yurt dışından Türkiye’ye, Türkiye’den de yurt dışına özel uçaklarımızla gönderebiliyoruz” diye konuştu.