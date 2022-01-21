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Sağlık-Sen’den sağlıkta şiddet raporu: “Sağlık çalışanlarının yılı şiddetin gölgesinde geçti, 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sendika tarafından hazırlanan sağlıkta şiddet raporunu açıkladı. Durmuş, 2021’de her branş ve görevden sağlık çalışanının şiddetle burun buruna geldiğini, 316 sağlık çalışanının şiddet gördüğünü, saldırganların yüzde 37’sinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, yüzde 34’ü hakkında ise hiç işlem yapılmadığını söyledi.

Sağlık 21.01.2022, 13:20
Sağlık-Sen’den sağlıkta şiddet raporu: “Sağlık çalışanlarının yılı şiddetin gölgesinde geçti, 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu”

Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen) “2021 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu”, Genel Başkan Semih Durmuş tarafından açıklandı. Koronavirüs süreciyle birlikte sağlıkta şiddetin “yüksek öncelikli mesleki risk” seviyesine tırmandığını vurgulayan Durmuş, geçen yıl meydana gelen 190 şiddet olayında 316 sağlık çalışanının şiddet kurbanı olduğunu açıkladı.

“Sağlık çalışanlarına şiddet bütün sağlık sistemini hedef alıyor”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, sağlık sistemini hedef alan bir tehdit olduğunu ve branşı ya da görevi ne olursa olsun, sağlık çalışanlarının tamamının mesleki yaşamlarını şiddetle burun buruna geçirdiğini söyleyen Durmuş, ”Sağlık çalışanları can kurtarmak için can veriyor. Sağlık hizmeti bir ekip işidir ve bir sağlık çalışanına yapılacak kötü davranış, tüm sağlık çalışanlarını etkiler” dedi.

Durmuş, sağlık çalışanları yılı ilan edilen 2021’in sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gölgesinde geçtiğini, 2022’nin de İstanbul Çam Sakura Hastanesi’nde gebe hemşirenin yerlerde sürüklenip tekmelenmesiyle başladığını söyledi ve “2022 yılında sağlık çalışanlarının her açıdan gün yüzü görmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Durmuş, geçen mayıs ayında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastası tarafından bıçaklanan Dr. Ertan İskender’in istifa mektubundaki “Uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum” ifadelerine dikkat çekerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların büyük bir çoğunluğunun hasta ve hasta yakını olduğunu belirtti. 

Sağlık Bakanlığı’nın halihazırdaki engelleyici, önleyici ve korumacı politikaları gözden geçirmesi, hâkim ve savcılara sağlıkta şiddetin ne anlama geldiğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Durmuş, “Bir hastanede terör estiren bir maganda elini kolunu sallayarak ortalıkta geziyorsa, çok ciddi bir çelişki var demektir. Oysa yasalar, bu çelişkiye imkan vermiyor.

Demek ki, ortada bir uygulama sorunu var” diye konuştu. Durmuş, 364 saldırgandan 41’inin tutuklandığını ve 61 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldığını, 124 kişi için ise hiçbir işlem yapılmadığını söyledi ve “Yargı, sağlıkta şiddet uygulayanlara müsamahakâr yaklaşıyor” dedi.

SES Ankara Şubesi: “Bakan şiddeti kınamakla yetindi, 400 şiddet olayına bir tweet attı”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ise sağlık çalışanlarına yönelik her gün ortalama 13 şiddet olayının kayda geçtiğini ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gereğini yapmayarak, pandemi boyunca artan şiddet olayları için tweet atmakla yetindiğini belirtti. SES Ankara Şubesi, Koca’nın sağlıkta şiddet konusunda attığı 23 tweeti hazırladıkları bir görselle açıkladı.

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