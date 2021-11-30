Sağlık kuruluşlarında grip yoğunluğu: Hasta sayısında dikkat çeken artış

Bingöl’de son 1 aydır üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısı dikkat çekerken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Azize Sezin Şeyhanoğlu, grip hastalığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Halk arasında grip olarak bilinen influenza virüsünden dolayı Bingöl’de son 1 aydır sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısı dikkat çekecek düzeye ulaştı. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun hamile anneler ve çocuklar olduğu görülürken, Bingöl Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Azize Sezin Şeyhanoğlu, influenza virüsü hakkında çeşitli uyarılarda bulundu. Söz konusu virüsün ekim ayında başlayıp nisan ayına kadar devam ettiğini belirten Uzm. Dr. Şeyhanoğlu, influenzanın korona virüs ile benzer belirtileri taşıdığını söyledi. Uzm. Dr. Şeyhanoğlu, "Son 1 aydır hastanemize üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvuran çocuk ve gebe hastalarımızda ciddi bir artış söz konusu. Genellikle gelenlerin çoğunluğu influenza kaynaklı. İnfluenza aslında halk arasında grip olarak tanıdığımız viral bir enfeksiyon. Genellikle ekim ayının sonundan itibaren başlayıp nisan ayının başına kadar olan sürede görülen ve virüslerle bulaşan bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalıkta genellikle ateş, eklem ağrısı, baş ağrısı, kırgınlık, burun akıntısı, öksürük gibi şikayetlerle hastalar başvuruyorlar. Bu özelliklerle aslında korona virüs ile çok fazla karışabiliyor. Hastalarda ilk başta bunun endişesini de taşıyor zaten. Ayrım olarak belki tat-koku kaybının yokluğu diyebiliriz ama her korona virüs hastasında da zaten tat-koku kaybı gözükmüyor. Bizi bu influenzadan en iyi koruyacak şey aslında aşı. Onun dışında el hijyenimiz, kişisel hijyenimize özen göstermemiz, maske, mesafe kuralına uymamız bizi influenzadan koruyacak etkenler” dedi.

"Grip, korona virüsteki gibi hamilelerde ağır tablolara neden olabiliyor"

İnfluenzada semptomların ciddi bir şekilde ilerleyebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Şeyhanoğlu, “İnfluenzada semptomlar çok ciddi ilerleyebiliyor. Ciddi solunum yetmezliği, ölüme kadar giden klinik tablolara neden olabiliyor. O yüzden annelerin, babaların, ebeveynlerin mümkün olduğunca eğer çocuklarında bu tür şikayetler ortaya çıktığı andan itibaren bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, hasta olan çocuklarını izole etmelerini öneriyoruz. Bol sıvı almalarını, yatak istirahati yapmalarını, hasta odasının havalandırılmasını öneriyoruz. Hastalık öksürmekle, konuşmakla ya da hapşırmakla, vücut damlacıklarının etrafa saçılmasıyla bulaşıyor" diye konuştu.

Hamilelere de uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Şeyhanoğlu, "Korona virüsteki gibi aslında influenza gebelerde de çok ağır tablolara neden olabiliyor o yüzden bizi endişelendiriyor açıkçası. Ciddi solunum sıkıntısı, saturasyon düşüklüğü, yoğun bakım ihtiyacına kadar giden tablolara neden olabiliyor. Gebelere de influenza aşısını öneriyoruz. Onun dışında da hasta çok kalabalık yerlere girmemelerini, mümkün oldukça kendilerini izole etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.