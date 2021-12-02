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Sağlık Bakanlığının yenidoğan ve obez ambulansları her an göreve hazır

Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda anında müdahale için kapsamlı ve geniş yelpazede ambulanslar kullanıyor. Yenidoğanların nakli için özel tasarlanan ‘yenidoğan ambulansı’, obezite problemi yaşayan vatandaşlar için de özel üretilen ‘obez ambulansı’ kullanılıyor.

Sağlık 02.12.2021, 09:48
Sağlık Bakanlığının yenidoğan ve obez ambulansları her an göreve hazır

Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda anında müdahale için kapsamlı ve geniş yelpazede ambulanslar kullanıyor. Yenidoğanların nakli için özel tasarlanan ‘yenidoğan ambulansı’, obezite problemi yaşayan vatandaşlar için de özel üretilen ‘obez ambulansı’ kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı envanterinde bulunan ‘obez ambulansları’, yönetmelikte yer alan yoğun bakım için gerekli teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ve ayrıca iki insanla taşınabilir ağırlık limitini geçen hastaları taşımak amacıyla kullanılan özel ambulanslar olarak biliniyor. Obez ambulansları acil hasta nakili gereken durumlarda güvenli ve hızlı bir ulaşım çözümü sağlamak üzere tasarlandı. Ambulanslar, özel bir lift ile gerektiğinde ekstra geniş sedye veya ek personele olanak sağlamak için normalden daha geniş ve yüksek tavanlı olarak üretiliyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yenidoğan vakalarının daha hızlı ve güvenli taşınması amacıyla geliştirilen özel ’yenidoğan’ ambulanslarını da envanterine katmıştı. Hizmetlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yenidoğan ambulanslarında görevlendirilecek sağlık profesyonelleri için yüz yüze eğitimlerle uygulamalı olarak gerçekleştirilen "Yenidoğan Transport Eğitimlerine" pandemi sürecinde de ara verilmedi. Türkiye geneline dağıtılan 50 ’yenidoğan ambulansı’nda görev alacak olan 600 personele eğitim verildi. Personelin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 2021 yılı itibarıyla ’yenidoğan ambulansları’ kullanıma girdi. Ambulanslarda bebekler için kuvöz ve özel medikal malzemeler bulunuyor.

“Bu ambulansımız 160 kilo üzeri hastalarımızın hastaneye nakli sırasında kullanılıyor”

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde yer alan obez ambulansında görev alan paramedik Yavuz İlhan, “Bu ambulansımız 160 kilo üzeri hastalarımızın hastaneye nakli sırasında kullanılıyor. Diğer ambulanslardaki donanımların aynısı bunda da var. Yoğun bakım donanımları vesaire, ekstra olarak sadece taşıma sistemleri farklı. Hasta taşımadan evden ambulansa kadar taşımada kullanılan sedyelerimiz bu ambulansımızda biraz daha farklı. Sedyelerimiz asansör sistemli. Çok yüksek kilolara kadar hastanın güvenle taşınmasını sağlıyor. Normal ambulans sedyelerimiz standart donanımlılar. Onlarla belli bir kiloya kadar taşıma sağlayabiliyorken, bunlarla daha yüksek kilolardaki vatandaşları da alabiliyoruz. Ambulansın içi daha geniş olduğu için ekstra malzemeler de eklenebiliyor. Bu nedenle bize çok kolaylık sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Trafikte yaşadığımız büyük sorunlardan biri ara sokaklardan geçiş ve yanlış park etmiş araçlar”

Obezite problemi yaşayan bireylere özel olarak üretilen ambulansın normallerine görece daha geniş, uzun ve yüksek olduğunun altını çizen İlhan, bundan dolayı yanlış park düzeni olması durumunda vakaya ulaşma sürelerinin uzadığına dikkat çekerek, “Bizim trafikte yaşadığımız büyük sorunlardan biri de ara sokaklardan geçiş. Bu normal ambulanstan biraz daha büyük, geniş ve daha yüksek. Bu nedenle bazı ara sokaklara girme konusunda çok çok zorluk yaşıyoruz. Ya da yanlış park edilmiş araçlar veya bunun gibi nedenlerden ötürü bizim vakaya ulaşma süremizin uzaması söz konusu olabiliyor. Genel bir park düzenine uyarsak ve trafik kurallarını harfiyen uygularsak bize herhangi bir sorun oluşturacak yol yok Ankara’da” diye konuştu.

“Bebeklerin yoğun bakım standartlarında taşınması için tasarlanan özel bir ambulanstır”

Yenidoğan ambulansında çalışan Acil Tıp Teknisyeni Zehra Uyar ise, “Miadında doğan ya da miadından önce doğan bebeklerimizin, yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklerin yoğun bakım standartlarında taşınması için tasarlanan özel bir ambulanstır. Yoğun bakımda olması gereken bütün cihazlarımız burada mevcuttur. Yapılabilecek tüm müdahaleler eğitimli personeller tarafından yapılmaktadır. Ambulansımız içerisinde kuvözümüz, ventilatörümüz, defiblitörümüz, yani yoğun bakımda ihtiyaç duyulabilecek tüm cihazlarımız mevcuttur. Kuvözümüzün ısısı bebeğin ısısını kaybetmeyecek şekilde haftasına ve ayına göre ayarlanabilmektedir” açıklamasında bulundu.

“Bir ay boyunca yenidoğan yoğun bakımında eğitim aldık”

Yenidoğan ambulansında çalışabilmek için yoğun bir eğitim sürecinden geçtiklerini söyleyen Uyar, “Bir ay boyunca yenidoğan yoğun bakımında eğitim aldık. Ayrıca hocalarımız ile birlikte NRP eğitimi, transport (sevkiyat) eğitimi aldık. Bunun için özel bir ekip kuruldu. Biz eğitim olarak da özel eğitimler alarak yoğun bakım standartlarında bebeklerimizi taşıyoruz. Her bebek özeldir, her canlı özeldir. Bebeklerimiz de bizim için çok önemli. Kendi bebeğimiz gibi muamele ediyoruz. Onların sarsılmaması için, zarar görmemesi için uygun standartlarda taşıyoruz. Ses ve hareket halinde beyin kanamaları gerçekleşebilir, bebeklerimiz çok hassas. Ondan dolayı biz transportlarımızı (sevk işlemi) çok yavaş ve seri bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Siren açmamaya çalışıyoruz, gürültü yapmamaya çalışıyoruz, gürültü anında da uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

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