Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine

sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’

yapılacaktır

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve

kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel

alımı’ yapılacaktır.

İlanda yer alan "2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, yarından itibaren 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar alınacak.