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Sağlık Bakanı Koca: “Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.”
Sağlık Bakanı Koca: “Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.”
Sağlık 24.11.2021, 21:37
Sağlık Bakanı Koca: “Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.”