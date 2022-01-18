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Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2’si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir."
Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2’si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir."
Sağlık 18.01.2022, 17:13
Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2’si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir."