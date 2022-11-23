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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" dedi.

Sağlık 23.11.2022, 05:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" dedi.

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