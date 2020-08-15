Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: 1 hasta, hasta bir aile demek

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid- 19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, toplam can kaybı 5 bin 934 oldu. 923 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.8, ağır hasta sayısı 656 olarak açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" uyarısını yaptı.





Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." uyarısında bulundu.