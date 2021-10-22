Rusya’da üst üste iki gün Covid-19 vaka ve ölüm sayısında rekor

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 37 bin 141 yeni vaka tespit edilirken, bin 64 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya’da korona virüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayısı bir kez daha rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle bin 64 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Başkent Moskova’da son 24 saatte 79 can kaybı kayıtlara geçerken, bu sayı 29 Temmuz’dan bu yana başkentteki en yüksek ölüm sayısı oldu. Moskova’yı 67 ölüm sayısı ile ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg izledi. Krasnodar’da 40, Nizhny Novgorod bölgesinde 37, Rosto ve Başkurdistan’da ise 36’şar ölüm yaşandı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 228 bin 453’e ulaştı.

Günlük vaka sayısı ilk kez 37 bini aştı

Son 24 saatte 37 bin 141 yeni vakanın tespit edildiği Rusya’da günlük vaka sayısında da rekor tazelendi. Toplam vaka sayısı ise 8 milyon 168 bin 305’e yükseldi. Başkent Moskova’da 8 bin 166 vaka görülürken, toplam bilanço 1 milyon 753 bin 847’ye ulaştı.

Ülkede en son dün 36 bin 339 yeni vaka ve bin 36 can kaybı ile günlük vaka ve ölüm sayısında rekor seviyeye ulaşılmıştı.