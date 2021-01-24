RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ...

Bu test renk körlüğünün teşhisinde kullanılsa da asıl teşhis ancak detaylı göz muayenesi aracılığıyla konulabilir.

Normal görenler 5 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Normal görenler 7 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler.

Normal görenler 26 olarak okurlar.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 3 olarak okur.

Normal görenler 8 olarak görür.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 2 olarak okur.

Normal görenler 5 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Normal görenler 6 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk körü anlaşılması için renkli iplikler veya renkli benekler olarak bir zemin üzerine rakamlar yazılır ve ona göre görülen kısmın değerlendirilmesi ile tanı konmaktadır.

Renk körlüğü günlük hayatın içerisinde birçok zorluk oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle trafik ışıklarında, harita gibi renk kodları okumakta, renkli küçük ışıkları ayırt etmekte, tekstil sektöründe renk ayrımı yapmakta ve etin pişmesini ayırt etmekte bile zorlanabilme yaşanmaktadır. Özellikle okul çağında bu durum resim dersinde çok sorun yaratmaktadır.

Renk körlüğü tedavisinde ilaç ya da cerrahi bir müdahale yapılamamaktadır. Bunun yanında Chromagen adlı bir lens sistemi uygulanarak bu şikayetlerin sonlanması sağlanmaktadır. Bu sistemle özel renk filtreleme sayesinde göze gelmekte olan ışığın dalga boylarında değişme sağlayarak renklerin seçilmesi ve algılaması sağlanmaktadır. Bu tedavide lens ya da gözlük şeklinde kullanılması uygun görülmektedir.

Tedavinin bir kaç saat içerisinde etkisini göstermesi ve birçok renk körü hastasının yaşamlarında kalitenin artmasına neden olması açısından önemli bir tedavi olmaktadır. Normal kişilerde olduğu gibi renk ayrımı, görüş rahatlığı ve parlak bir görüntü oluşturmaktadır. Bu nedenle güvenlik açısından hastanın da rahatlamış olması önemli bir detaydır. Chromagen sayesinde renk körlüğü yaşayan kişiler sıkıntı yaşamaktan kurtulmuş olmaktadırlar.