Rahatlamak isterken ağrı sahibi olmayın

Pandemiden sonra ilgi arttı

Pandemi sonrasında SPA’lara artan ilgi hakkında bilgi veren Sanitas Spa & Wellness Kurucu Ortağı PhD Şebnem Akman Balta “Pandemide insanlar sağlıklarının kıymetini anladı. Bu da sıcak su havuzu, masaj ve aroma terapileri, güzellik ve bakım, kür gibi sağlıklı yaşam hizmetlerinin sunulduğu SPA’lara ilgiyi artırdı. Hem erkekler hem de kadınlar düzenli olarak SPA’lara gitmeye başladı” dedi.

Artık lüks değil ihtiyaç

SPA’nın artık bir ihtiyaç olduğunu aktaran Balta, “Özellikle evden çalışan insanların uygunsuz çalışma ortamları nedeniyle duruş bozuklukları yaşayabiliyor, ağrı çekebiliyorlar. Bu kişiler için büyük faydası oluyor. Ayrıca keyifli mekanlarda böyle hizmetler almazlarsa ilerde hastanelerde bunları yaptırmak zorunda kalacaklar. Bu hem daha keyifsiz hem de daha pahalıya mal olabilir” diye konuştu.

Her yere güvenmeyin

SPA seçiminde dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Balta, “Son dönemde artan ilgi nedeniyle her yerde yeni mekanlar açılmaya başlandı. Bu konuda her yere güvenilmemesi gerekiyor. Bazı merkezler birkaç uzak doğulu çalışan getirerek masaj hizmeti verdiklerini belirtiyorlar. Öncelikle çalışanlar minimum 608 saatlik sertifikaya sahip olması gerekiyor. Yurt dışından geliyorsa diploması olması lazım. Ayrıca hizmetler konusunda donanımlı olmalı. Öyle ki bazı merkezler, gelen tüm müşterilerine farklı masaj türleri sıralamalarına rağmen aynı masajları yapıyorlar. Halbuki her masajın birçok farklı detayı var. SPA hizmetleri öncesinde müşterinin rahatsızlıklarının öğrenilmeli. Kişinin bir hastalığı var mı, verilen hizmet sonrasında bir soruna neden olabilir mi diye hastayla konuşulmalı. Aksi takdirde işinin uzmanı olmayan kişilerden alınan hizmetler sonucunda verdiğiniz paranın karşılığını alamadığınız gibi rahatlamak isterken ağrı sahibi bile olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Eve gelenlere dikkat

Kayıt dışı çalışanlar bazı kişilerin evde hizmet verdiğini aktaran Balta, bu kişilere de dikkat edilmesi gerektiği önerisinde bulunarak “Evinizde aldığınız bakımları, güvenilir SPA merkezleri ve terapistler üzerinden yapın. Hizmeti veren kişinin kayıt dışı çalışıp çalışmadığından emin olmalısınız. Hem terapistin uzmanlığına hem de arkasında bir kurumsal şirket olduğuna güvenerek evinizde bakım almalısınız” diye konuştu.

Yöneticisi de önemli

Merkezlerin yöneticilerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Balta, şunları söyledi: “Genelde işletme sahiplerinin eğitim düzeyi çok düşük. Bir kısmı üniversite mezunu ama doktora yapmış ve Wellness ile ilgili çalışma yapmış tek kişiyim. Aynı zamanda iş sağlığı güvenliği uzmanıyım.”