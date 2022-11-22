Psikiyatri hastaları yaptıklarıyla mest etti

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastaların yapmış olduğu resim ve el işi ürünler görenleri mest etti.

Sivas Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören ve el uğraşı terapisi uygulanan hastaların hazırladığı resim ve el işi ürünler hastanenin konferans salonunda düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Sergiye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in Eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in eşi İlkay Bilgin, Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğolkoç, Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, hastane çalışanları ve hastalar katıldı. Sergide, yapılan resimler ve el işi ürünler ise görenleri mest etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in Eşi Çiğdem Olgun Şimşek ise sergiyi gezdikten sonra ebru yaptı.

“Resim bir terapi gibi bizim ruhsal iyileşmemizde rol alıyor”

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören Nurettin Elik, resim yapmanın ruhsal iyileşmelerine iyi geldiğini söyleyerek, “Resim bir terapi gibi bizim ruhsal iyileşmemizde rol alıyor. Hem zevk alıyoruz, hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de hastalığımıza iyi geliyor. Genelde atlı resimleri seviyorum. Benim kökenim Kafkasya’dan geldiği için o yönde çalışmalar yapıyorum. İlkokuldan beridir resim yaparım beni motive ediyor“ dedi.

“Bu sergide ki tüm ürünleri kronik psikiyatrik hastalığı bulunan hastalarımız yaptı”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Osman Ak, sergideki tüm ürünleri kronik psikiyatrik hastalığı bulunan hastaların yaptığını belirterek,

“Bu serginin amacı hem bizim hem de hastalarımızın motivasyonu. Özellikle ruh sağlığı alanında kronik olarak ilerleyen hastalıklar da hasta evde boş vakit geçirdiği ve yalnız kaldığı zaman ruhsal sağlığında farmakolojik tedavileri yeterince ilerlemiyor. Ancak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gibi kuruluşlar bu hastalarımızı gündüz bakım merkezinde resim, el işleri, ahşap boyamacılığı ve benzeri bir sürü alanda Halk Eğitim Merkezi’nden gelen profesyonel hocaların eşliğinde sabahtan akşam 17.00’a kadar zaman geçirebiliyorlar. Bu da hastaların iyileşmelerinde ilaç uyumlarında ve sosyalleşmelerinde çok büyük bir rol oynuyor. Sosyalleşmeyip evde kaldıklarında herhangi bir ilacın ve tedavinin etkisinin az olduğu görülmüş. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde kronik olarak hastalığı ilerleyen ve işlevselliğinin azalan hastalarımız geliyor. Bu sergide ki tüm ürünleri kronik psikiyatrik hastalığı bulunan hastalarımız yaptı. Ellerine sağlık çok güzel işler ortaya çıkarttılar” ifadelerini kullandı.