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Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ‘kalpten’ hayatını kaybetti”

KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. KAAN KULAN.

Sağlık 07.08.2020, 09:17
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Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ‘kalpten’ hayatını kaybetti”

Dünyayı etkisi alan korona virüs nedeniyle kalp-damar hastalığına bağlı ölüm oranının gözden kaçtığını ileri süren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kulan, “Covid-19 nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 711 binlerde seyrederken, aynı dönemde kalp ve damar hastalığına bağlı ölümlerin sayısı 11 milyonu geçti” dedi.

Kardiyolog Prof. Dr. Kaan Kulan, insanların korona virüsten korunduğu gibi kalp ve damar hastalıklarından da nasıl korunacağını çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı. Kulan, korona virüsten korunmaya yönelik verilen mücadeleyi takdirle karşıladığını ancak kalp ve damar hastalıklardan nasıl korunulması yönünde başarısız olduklarını söyledi. Prof. Dr. Kulan, “Yaşam süremiz teknolojideki gelişmelere bağlı olarak sürekli artıyor. 1955’li yıllarda dünyada insanların ortalama yaşam süresi 47 yıl iken, bu rakam 2017’de 72’ye yükseldi” bilgilerini verdi.

Pandemi (salgın) döneminde dünya genelindeki ölüm sayısının 711 bin olduğunu fakat aynı dönemde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm sayısının 11 milyonu geçtiğini belirten Kulan şunları söyledi:

“Maalesef günümüzde dünyada yaşanan ölümlerin yaklaşık yarısı kardiyovasküler hastalıklar nedeni ile gerçekleşmektedir. Son Covid-19 pandemisi birçok toplumu ister istemez bulaşıcı hastalıkların yayılması konusunda eğitti ve eğitmeye devam ediyor. Koronanın yayılmasını önlemek için söylenen hijyen, mesafe ve temizlik kuralı en az aşı kadar etkin. Bu öğrendiklerimiz her zaman işe yarayacak. Peki, kalp ve damar hastalıklarının da ölümcül ve toplum sağlığı sorunu olduğunu, bu hastalıklardan da korunabileceğimizi topluma anlatabildik mi? Rakamlara bakarsak, anlatamadık. Hem de yıllardır neden ve sonuçlarını bildiğimiz halde. Biliyoruz ki, kardiyovasküler hastalıkların yüzde 75’i alınan tedbirlerle önlenebilir. Sigarayı bırakmayı, beslenmemize ve kilomuza dikkat etmeyi, spor yapmayı anlatamadık. Hipertansiyon, hiperkollesrolemi, diyabet gibi kardiyovasküler hastalıklara neden olan faktörlerin önlenebilir olduğunu ve bunun için yapılması gerekenleri anlatamadık. Ben de kardiyovasküler hastalıklarla ilgilenen bir akademisyen olarak kendi adıma Covid-19 salgınında çok şey öğrendim. Artık toplum olarak kardiyovasküler hastalıklardan nasıl korunacağımızı bu sadelikte her zaman her yerde anlatmalıyız.”

Dünyada her yıl kalp ve damar hastalıklarından 18 milyon insanın öldüğü, 2020 yılında ise bu rakamın 25 milyona çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.

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