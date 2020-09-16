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Prof. Ceyhan ve Prof. Çilingiroğlu birbirine girdi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartıştı. İkilinin tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sağlık 16.09.2020, 13:17
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Prof. Ceyhan ve Prof. Çilingiroğlu birbirine girdi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartıştı.

"BİLİM Mİ DEĞİŞTİ, SİZ Mİ?"

Çilingiroğlu, Ceyhan'ın daha önceden katıldığı bir televizyon programından bir kesiti alıntıladı ve Twitter’dan “Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz? Şimdi takın diyorsunuz? Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım? Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öylemi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür? Hocam?” paylaşımını yaptı.

"BİLİMİ GÖBEK ATMAK SANAN BİRİ"

Çilingiroğlu’nun paylaşımına yanıt veren Ceyhan şunları kaydetti:

"Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku."

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