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Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısında yeni gelişme!

Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'in koronavirüs aşısına birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı vereceği bildirildi

Sağlık 18.11.2020, 15:19
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Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısında yeni gelişme!

Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı.

NPR'da yer alan habere göre, Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'in koronavirüs aşısına birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı vereceği bildirildi.

Aşı 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildi. Denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı.

#aşı #pfizer #biontech
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