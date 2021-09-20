banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğunu açıklandı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu duyurdu.

Sağlık 20.09.2021, 14:47
Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğunu açıklandı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu duyurdu.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının klinik denemeler sonucunda 5-11 yaş arasındaki çocuklar için güvenliği olduğunu açıkladı. Pfizer, aşının söz konusu yaş grubuna yönelik acil kullanım onayı için ABD İlaç ve Gıda Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağını belirtti.

Daha önce 12 yaş için kullanım izni alan Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş aralığındaki çocuklara daha düşük dozda uygulandı. Pfizer’ın Aşı Geliştirilmesinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı William Gruber yaptığı açıklamada, çocukların ikinci dozun ardından gençler ve yetişkinler kadar güçlü antikorlar geliştirdiğini söyledi. Çocuklara uygulanan dozun güvenliğinin kanıtlandığını belirten Gruber, aşının çocuklarda da kol ağrısı ve ateş gibi benzer geçici yan etkiler gösterdiğini söyledi. Gruber, Pfizer ve BioNTech’in kullanım onayı için FDA’ya başvuruda bulunduktan sonra Avrupa Birliği ve İngiltere’den de kullanım onayı talep edeceğini belirtti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0