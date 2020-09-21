Unilever Food Solutions'ın Gıda Güvenliği Derneği ve Diversey iş birliğiyle hazırladığı, bugüne kadar 58 bin mutfak çalışanına ulaşarak sektörün hijyen standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunan ve COVID-19 salgını sürecinde ev dışı tüketim sektörünü desteklemek amacıyla ücretsiz olarak erişime sunulan "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitim programına “Personel Hijyeni Önlemleri” başlıklı yedinci video da eklendi.

Gıda güvenliğinin toplum sağlığının sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip olduğu ve mutfak çalışanlarına da bu konuda büyük sorumluluklar düştüğü gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanan çalışmada salgınının ardından yeniden hizmet vermeye başlayan ev dışı gıda tüketim sektörünün alacağı kişisel hijyen ve gıda hijyeni önlemleri yer alıyor. Müşterilerin hem sağlığı hem de güveni açısından önemli bir konu olan hijyen eğitimi, dört yıldır devam eden Güvenilir Eller gıda güvenliği eğitimleri modülüne eklenerek eğitim içeriği daha da zenginleştirildi.

Guvenilireller.com web sitesi üzerinden ‘UFS’ kodu ile ücretsiz olarak erişilebilen eğitimler ile daha fazla mutfak çalışanına ulaşılması ve eğitimi tamamlamış katılımcıların ise yeni eklenen eğitimlerle bu konudaki bilgilerini genişletmesi amaçlanıyor. UFS, Güvenilir Eller gibi servislerle ve girişimlerle sektörü desteklemeyi sürdürüyor.