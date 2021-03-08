banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu

'Pandemiyle birlikte dişlerde kanal tedavisi gereksinimi büyük artış gösterdi'

COVID-19 pandemisi nedeniyle, hastaların ağız ve diş sağlığı tedavilerine zaman ayırmalarının sekteye uğradığını ifade eden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, son günlerde özellikle kanal tedavisi gereksiniminde büyük artış gözlemlediklerini söyledi.

Sağlık 08.03.2021, 16:53
4
'Pandemiyle birlikte dişlerde kanal tedavisi gereksinimi büyük artış gösterdi'

COVID-19 salgını sırasında rutin diş bakımı hizmetlerinin bir dönem sadece acil düzeyde verilmesi, takiben tedbirlerle yeni normal düzende hasta alınmaya başlanmasına rağmen; diş çürükleri, dişeti hastalıkları ve tüm dünyada görülme sıklığı en fazla olan enfeksiyon hastalıkları büyük artış gösterdi. Özellikle, pandemi döneminde değişen beslenme rutini ile birlikte stres faktörünün artması, ağız diş tedavileri için diş hekimine gitme oranın düşmesiyle, çürük dişlerinin ve çürüklerin ihmali ile de kanal tedavilerinin artışına neden oldu.

“PANDEMİ DENGEMİZİ BOZDU”

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın Diş Hastanesi Endodonti Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, salgınla birlikte diş sağlığımıza dair pek çok şeyin değiştiğini belirterek şunları söyledi: “Pandemi döneminde değişen beslenme rutini, stres faktörünün artması ve ağız diş tedavileri için diş hekimine gitme oranının düşmesiyle birlikte çürük dişler, çürüklerin doğru zamanda tedavi edilmeyerek ihmali ile kanal tedavisine gereksinimi olan dişlerin sayısı, doğru yapılmayan diş bakımı ile diş eti hastalıkları, stres nedeniyle diş sıkmaya bağlı oluşan eklem ve kas ağrıları ve beraberinde oluşan kırık diş sayısı maalesef artmış durumda.”

“DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR ÇÜRÜKLERİ HIZLANDIRDI”

Dr. Ece Çalışkan, “Pandemi sürecinde daha sık yemek yememiz ile birlikte aşırı kilo aldık. Virüsten korunmak adına vitamin takviyesi olması niyetiyle eskiye nazaran daha fazla meyve tüketir olduk. Bir de bunlara evden çalışma düzeninde bulunan kişilerin bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçirerek daha fazla abur cubur tüketmesi ile televizyon ve tablet karşısında daha fazla zaman geçirme de eklenince dişlerimizi fırçalamayı unuttuk. Ya da fırçalasak da rutin temizlik için olan diş hekimi ziyaretlerimizi aksattık. TV karşısında, daha fazla çay ve kahve tüketince de bu durum, genel sağlığımıza olan etkilerinin yanında ağız ve diş sağlığımıza da bir takım olumsuz tesirlerde bulundu. Dişlerimizde çürük oluşumu hızlandı” dedi.

“KAYIP DİŞ ORANLARI ARTTI”

İnsanların, pandemi sürecinde toplum olarak korunma amacıyla evden çıkmadığı ve kısıtlamaların olduğu günlerde, acil müdahaleler haricinde diş hekimlerine de gitmekte çekinceli davrandığını hatırlatan Dr. Ece Çalışkan, “Rutin kontrol, tedavi takip gerektiren diş tedavileri ötelendi veya ihmal edildi. Bu durum da vatandaşların ağız sağlığında mevcut sorunların artmasına neden oldu. Pandemide aşılama çalışmalarının başlaması ve yeni normal düzende maske- mesafe-hijyen kuralına adapte olarak, günlük hayatımıza yavaş yavaş dönmeye başladığımızda diş hekimleri olarak üzülerek gördük ki; çok sağlıklı ağızlara sahip hastalarımızda bile eskiye nazaran bir takım ağız ve diş sağlığı sorunları baş göstermiş, çürük ve kayıp diş oranları artmış durumda. Bu tedavi süreçlerinin başında da kanal tedavisi geliyor maalesef. Maalesef diyorum, çünkü kanal tedavisi, dişin çekilmesi öncesi, dişi kurtarmak için yapılabilecek son müdahaledir , çekime alternatif tek tedavidir. Nitekim her çürük vakasına kanal tedavisi uygulanmaz. Bir dişe kanal tedavisi uygulanması gerekiyorsa o dişte sinirlere ilerlemiş, zamanında tedavi edilmemiş bir çürük söz konusudur demektir, üstelik tedavi öncesi hekime gelene kadar, hastalarımıza ağrılı ve sancılı bir süreç de yaşatır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20