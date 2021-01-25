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PANDEMİDE HER 4 KİŞİDEN BİRİ GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Koronavirüs döneminde en çok ihmal edilen konulardan biri de göz sağlığı. Oysa bu süreçte hastalık bulaşma endişesiyle doktora görünmemek geri dönüşümsüz görme kayıplarına neden oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Sağlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Özkaya, koronavirüs pandemisinde en çok dikkat edilmesi gereken göz sorunları hakkında bilgi verdi.

Sağlık 25.01.2021, 10:13
PANDEMİDE HER 4 KİŞİDEN BİRİ GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Bu süreçte göz sağlığınızı ihmal etmeyin

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen ve etkileri halen devam eden koronavirüs pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Bu sorunlardan biri de göz ile ilgili olanlardır. Dikkat çekici olan da Mart ayından beri özellikle de göz içi enjeksiyon tedavisi alması gereken hasta grubunun geri dönüşümsüz görme kayıpları yaşadığıdır. Ortalama dört hastadan birinin ciddi görme kaybı yaşadığı tahmin edilmektedir. Diyabetik makula ödemi, diyabetik retinopati ve sarı nokta hastalarında tedavi gecikmesine bağlı görme problemleri yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle sarı nokta, diyabetik retinopati ile birlikte her türlü göz içi enjeksiyon tedavisi alması gereken tüm hastaların tedavilerini geciktirmeden göz doktorlarına başvurması gerekmektedir.

Retina yırtıklarına erken müdahale edilmeli
 Bu sorunlarla birlikte retina yırtıklarında tedavinin en geç bir hafta içinde yapılması önemlidir. Retina yırtıkları kısa sürede onarılmazsa tüm retinaya yayılır ve görme kaybı yaşanır. Eğer erken tedavi olunmazsa bu dekolmana dönüşür, yani retina yerinden ayrılır. Bu durum da kalıcı görme kaybına sebep olur. Retinadaki yırtıklar ışık çakması, aniden görüş azalması, cisimleri büyük veya küçük görme, sinek uçuşmaları gibi belirtilerle kendisini gösterir. Bu belirtileri bilmek ve zamanında göz doktoruna gitmek kalıcı körlük durumunu engeller. Bu süreçte gözde kızarma, ani görüş kaybı, batma, puslanma gibi belirtiler ciddi şikayetlerdir. Çapaklanma bile zamanında tedavi edilmediğinde sorun oluşturabilir. 

Stres göz sağlığını bozabilir
 Koronavirüs döneminde en büyük sorunlardan biri stres. Stres hem vücudun hem de gözlerin düşmanıdır. Örneğin tetiklenen stres nedeniyle Santral Seröz Retinopati gelişebilir. Bu sorunda stres yüksek olunca retina olumsuz etkilenir. Retina altı alana sıvı kaçağı olur ve bu sıvı temizlenmezse merkezi görmede azalma meydana gelebilir. Kolay sinirlenen, sigara içen, bu süreçte aşırı stres yaşayan kişilerde sık görülen sorunlardan birisidir. Yani koronavirüs stresi göz sağlığını bu açıdan da olumsuz etkilemektedir.

20- 20- 20 kuralını mutlaka uygulayın

Bunun yanında koronavirüs pandemi sürecinde görmede uyum sorunları yaşanabilmektedir. Pek çok kişi evde bilgisayar başında çalışmakta, öğrenciler telefon ya da tablet ile eğitim görmektedir. Bu da yakın görmede uyum sorunlarını oluşturabilmektedir. 6 metreden yakın cisimlere bakılınca göz merceğinin şeklini değiştirip disk şeklinden küre şekline dönerek kırıcılığını artırmasıyla yakını daha net görmeyi sağlamaya görmede uyum denilebilir. Ancak cep telefonu, tablet gibi cihazlar 6 metreden daha yakın mesafeye bakmayı gerektirmektedir. İnsan gözü ise 6 metreden daha uzağı görecek şekilde programlanmıştır. Dolayısıyla 6 metreden yakına uzun süre bakılınca uyum sorunu yaşanabilmektedir. Bu da astenopi yani göz yorgunluğuna neden olabilmektedir. Bu tür kişilere dinlendirici olarak bilinen uyum gözlükleri verilmelidir. Ayrıca mecburen cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazları uzun süre kullanacak olanların 20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 feet yani 6 metre ve ötesine bakarak gözlerin dinlendirilmesi gereklidir. 

Çocuklar ve gençler miyop olabilir
 Bu dönemde en çok çocuk ve gençler etkilenmektedir. Sürekli online eğitimde olan çocuk ve gençlerde uzağı görememe sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle eğitim alanların özellikle rutin göz kontrollerini koronavirüsten korkmadan güvenli bir şekilde yaptırmaları, hem görme sorunlarını azaltacak hem de eğitimden geri kalmamalarını sağlayacaktır. 

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