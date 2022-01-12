Pandemi toplantısında ‘aşı’ çağrısı

Samsun Pandemi Genel Değerlendirme Toplantısı’nda ’aşı’ çağrı yapılarak ’maske, mesafe ve temizlik’ tedbirlerine riayet edilmesi hatırlatıldı.

Korona virüs vakalarının Samsun genelindeki seyri ile aşılama çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü Pandemi Genel Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, ilgili kurum yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun olarak gerek sağlık alt yapısının gücü, gerek sağlık çalışanlarının canları pahasına verdikleri mücadele gerekse de vatandaşların desteğiyle yaklaşık iki yıldır devam eden korona virüs salgınına karşı iyi bir sınav verildiğini belirterek, vaka sayılarının, zaman zaman yaşanan kısa süreli artışlara rağmen genel olarak kontrol altında tutulduğunu ifade eden Vali Dağlı, omicron varyantının görülmeye başlamasıyla birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ve Samsun’da da artmaya başlayan vaka sayılarının tedbirlere riayet edilmesi ve aşılama çalışmalarıyla kontrol altında tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Kovid-19’a karşı en büyük gücün aşı olduğunu bir kez daha hatırlatan Vali Dağlı, vatandaşlara bir an önce tüm doz aşılarını tamamlamaları çağrısında bulunarak ’maske, mesafe ve temizlik’ tedbirlerine de toplumsal bağışıklık tam olarak sağlanana ve salgın pandemik olmaktan çıkıp endemik bir hastalık haline gelinceye kadar titizlikle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.