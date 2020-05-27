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Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi

Korona virüs ile mücadele kapsamında görevleri başında çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Düzceli anneler Ramazan bayramı yemeklerinden doktorlara ulaştırdı.

Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi

Korona virüs ile mücadele kapsamında görevleri başında çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Düzceli anneler Ramazan bayramı yemeklerinden doktorlara ulaştırdı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:15
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Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan Korona virüs ile mücadele de en ön safta çalışmalarını sürdüren doktorlara Ramazan Bayramı'nda Düzceli anneler unutmadı.

Ramazan Bayramı dolayısı ile evlerinde hazırladıkları yemekleri ve atıştırmalıkları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Muncurlu Pandemi Kliniği'nde bulunan doktorlara ulaştırdı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma yasağı kapsamında doktorlara ulaştırma konusunda yardımcı olduğu faaliyeti yürüten Manolya Özgenci, İstanbul'da Pandemi sürecinde başlattıkları projeyi Düzce'de de gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Annelerin yemeklerinin toplanmasına öncülük eden Özgenci, “İstanbul'da yapmış olduğumuz bir projemiz var. Buraya gelmişken burada da yapmak istedik. Sağlık çalışanlarımız ve emniyet mensuplarımızın gönlüne dokunmak istedik. Onlar bu süreçte bizler için çok özveri ile çalışıyor. Gerçekten onlara minnettarız. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Evde yaptığımız ikramlarımız ve gönüllü dostlarımız ile birlikte onların aracılığı ve Düzce Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürü Gönül hanımın destekleri ile buraya hazırladıklarımızı getirdik ve onları veriyoruz. Biz sağlık çalışanlarımızı ve emniyet mensuplarımızı seviyoruz iyi ki varlar. Dualarımız onlarla sizleri çok seviyoruz. Biz evde hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızı, keklerimizi, salatalarımızı, kahvelerimizi tek tek paketledik. Herkes tek tek alabilsin diye ayarladık. Onları getirdik ve onlara takdim ettik. İnşallah mutlu olmuşlardır. İyi bayramlar diledik. Bu şekilde bayramda gönüllerine dokunmak istedik” dedi.

Son Güncelleme: 27.05.2020 10:21
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