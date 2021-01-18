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Pakistan’da 9 aylık yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı

Pakistan’da 9 aylık yapışık ikizler başarılı bir ameliyatla birbirinden ayrıldı. Hastaneden yapılan açıklamada bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sağlık 18.01.2021, 13:28
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Pakistan’da 9 aylık yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı

Pakistan’da 9 aylık yapışık ikizler başarılı bir ameliyatla birbirinden ayrıldı. Hastaneden yapılan açıklamada bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Aga Khan Üniversite Hastanesi, yapışık 9 aylık ikizlerin geçtiğimiz Aralık ayında başarılı bir ameliyatla birbirinden ayrıldığını duyurdu. Muhammed Ayan ve Muhammed Aman isimli kız bebeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aga Khan Üniversite Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan ve ameliyatı yapan doktor Zafar Nazir, bu olağanüstü operasyonun gerçekleştirilmesi için ameliyathanenin içi ve dışındaki kaynakların düzenlenmesi konusunda muazzam bir çaba sarf edildiğini ifade etti. Nazir, "Bu operasyon aslında bizim için yeni değildi. 2014 yılında da yapmıştık. Ancak bu uzun zaman önceydi. Aman ve Ayan, Eylül ayında bir gün çocuk cerrahisi kliniğine geldiler. Onları muayene ettik. O dönem Covid-19 pandemisi zirve yapmıştı. Ve biz bu çocuklarla ilgilenerek, operasyonu planlamalıydık. Bu büyük bir zorlu görevdi. Biz de bu zorluğun üstesinden geldik" dedi.

Aga Khan Üniversitesi Hastanesi’nin CEO’su Shahid Shafi ise yaptığı açıklamada, "Cerrahi ekibimizin yürüttüğü operasyon, pek çok bölümün tam işbirliğini, entegrasyonunu ve koordinasyonunu gerektiren çok karmaşık bir operasyon. Bu gerçekten, operasyondan çok önce başlayan ve sonrasında da birkaç ay devam eden çok taraflı bir uygulama” diye konuştu.

Ameliyat sürecinde 50’den fazla sağlık uzmanı ve idari personelden oluşan bir ekip görev aldı. İki vücudun karın bölgesinden birleştiği, bazı iç organların paylaşıldığı omfalopagus tipi yapışık ikizlerden olan Ayan ve Aman, aynı karaciğerin küçük bir parçasını paylaşıyordu.
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