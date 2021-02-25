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(Özel) Uzmanından uyarı: “Covid-19 atlatanlar için güneş ışınları çok önemli”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Altay, “Korona virüs geçiren hastalarımızda güneş ışınları D vitamini sentezi için çok önemli” dedi.

Sağlık 25.02.2021, 10:01
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(Özel) Uzmanından uyarı: “Covid-19 atlatanlar için güneş ışınları çok önemli”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Altay, “Korona virüs geçiren hastalarımızda güneş ışınları D vitamini sentezi için çok önemli” dedi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Murat Altay, Covid-19’u atlatan hastaların vücut dirençlerini toparlamalarının çok önemli olduğunu, bunun için de D vitamini kaynağı olan güneş ışınlarının ön planda yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Altay, ’’Hepimizin malumu olduğu üzere, 2020 yılının Mart ayından itibaren bizler de Covid-19 hastasına bakmaktaydık. Çok şükür son birkaç aydır Ortopedi ve Travmatoloji doktorları olarak Covid-19 hastasına bakmak durumunda kalmadık. Gerek ülkemizde, gerek Ankara’da Covid-19 hastalarının sayısının azalmasıyla birlikte ki bunda temas, maske ve temizliğin çok önemi var. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Bizim Ortopedi doktorları olarak Covid-19 hastalarıyla ilgilenmemiz artık kalmadı. Fakat yaklaşık 10-11 ay kadar bütün Covid-19 hastalarımıza baktık ve bu süre zarfında Covid-19 hastaları ile ilgili çok ciddi ortopedik yönden tecrübemiz oldu. Öncelikle bu hastalar herkesin malumu olduğu üzere özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvuruyorlar. Erken dönemde tanı almadıklarında hızlı bir şekilde akciğerlere inerek nefes darlığı ve benzeri semptomlarla hasta çok hızlı bir şekilde bazen yoğun bakıma gidecek şekilde semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. Bazen de hastaların semptomları az olabiliyor. Özellikle kas iskelet sistemini yani ortopediyi ilgilendiren problemler biraz daha ön plana çıkabiliyor. Basit bir halsizlik, yorgunluk ya da basit gribal semptomlar olarak yansıyan kas ağrıları bizim karşımıza şikayet olarak gelebiliyor” şeklinde konuştu.

“Özellikle D vitaminin beraberinde C vitaminin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum”

Covid-19’u atlatan birçok insanda; halsizlik, kas ve eklem ağrıları gibi durumların uzun süre devam edebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Altay, “Covid-19 PCR testi negatif olduktan sonra bazı hastalar da uzun süreye sirayet eden, 6 ay, 9 ay hatta bir yıla kadar süren yorgunlukla birlikte halsizlik, eklem ağrısı, kas ağrısı bu tür hastalarda karşımıza çıkabiliyor. Gerek ilk tanı esnasında ya da hasta Covid-19 geçirdikten sonra bu kas iskelet sistemini ilgilendiren, eklem ağrıları, kas ağrıları yine önem arz eden ve hastaları rahatsız eden, günlük aktivitelerini azaltan bir mutsuzluk nedeni olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu şekilde kas iskelet sistemiyle ilgili gelen hastalarda belki de yan destek tedavilerine önem vermek gerekiyor. Zaten Covid-19 hastalarına verdiğimiz bir tedavi protokolümüz var. Fakat bu tedavi protokolünün dışına çıkarak bu tür kas iskelet sistemi ilgilendiren, rahatsızlıkları olan yani eklem ağrısı kas ağrısı yorgunluk, halsizlik ve benzeri şikayetlerle ya da kısa bir süre yürüdükten sonra ‘yürümek istemiyorum’ şeklinde başvuran hastalarda özellikle D vitaminin beraberinde C vitaminin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen güneşe çıkalım” diye konuştu.

“D vitaminin bu tür hastalarda çok faydalı olduğu kanaatini taşımaktayım”

Bu tür hastalarda güneşe çıkarak D vitamini almanın tek başına yeterli olmadığını bildiren Prof. Dr. Murat Altay, “Mutlaka ama mutlaka ekstradan D vitaminini ağız yoluyla, damla yoluyla da verelim. Düzenli olarak bu hastaların bu şekilde D vitamini almasını sağlayalım. D vitaminin bu tür hastalarda çok faydalı olduğu kanaatini taşımaktayım” ifadelerini kullandı.

“Yoğun bakımlarımızın çok büyük bir kısmı Covid-19 hastalarından artık uzaklaştı”

Prof. Dr. Altay, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde korona virüs hastalarına artık çok az yatak ayrıldığı bilgisini vererek, “Yoğun bakımlarımızın çok büyük bir kısmı Covid-19 hastalarından artık uzaklaştı. Çok az bir kısmı şu anda Covid-19 hastalarına bakıyor. Ama bu rahatlamamıza sebep olmamalı. Şu anda nispeten ciddi anlamda azaldığını düşündüğümüz, belirli sayılara indiğini düşündüğümüz Covid-19 hastası, temas, maske ve mesafeyi azalttığımız takdirde tekrar patlayabilir. Mutasyonların henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Mutasyonlar belki çok ağır seyredebilir ya da çok hafif gribal semptomlar şeklinde de seyir gösterebilir. Bunu zaman gösterecek. O yüzden biz bilim insanları olarak bunun nasıl bir seyir göstereceğini bilmiyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda uyararak yine eskisi gibi maske, temizlik ve mesafeye azami özen göstermemiz gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum” açıklamasında bulundu.
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