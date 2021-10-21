(Özel) Tatvan’da aşı çalışmaları yoğun bakımdaki hasta sayısını düşürdü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte yoğun bakım servisinde yatan hasta sayısı yüzde 80’e geriledi.

Tatvan’da salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk azaldı. Yoğun bakım hasta oranlarında düşüşün yaşandığını ve hasta ölümlerin sayısının azalmaya başladığını söyleyen Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erdinç Eren, “Mart 2020’den beri ülkemizde ve bölgemizde Covid-19 pandemisiyle mücadele etmekteyiz. Biz de sürecin başından beri 70 yataklı tam teşekküllü yoğun bakımlarımız ile hastalarımızın takip ve tedavisini yürütmeye devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda bölgemizde vaka sayısında ciddi bir artış yaşadık. Biz biliyoruz ki tedavi hizmetlerinin en önemli ayağı koruyucu sağlık hizmetleridir. Biz bu anlamda aşıları çok önemsiyoruz. Bölgemizde geçtiğimiz aylarda ciddi bir aşı kampanyası başlattık. Hastanelerimizde ve sahada bütün ekiplerimiz özverili bir çalışma ile insanları aşı hakkında bilgilendirmeye ve aşı hakkında ikna etmeye çalıştılar. Bu şekilde birinci doz aşılarda istediğimiz oranlara ulaştık. Şu anda ikinci doz aşı oranlarımız da yükselmeye devam ediyor. Tabi aşı oranlarımız arttıkça servislerde, yoğun bakımlarda yatan hasta oranlarında da anlamlı bir düşüş görmeye başladık. Bu anlamda biz aşı yaptırmanın öncellikle kendimiz ve sevdiklerimiz ve ülkemiz için bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı tam ve zamanında aşılarını yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

Aşı olan hastaların korona virüsü rahat atlatabildiğini, aşı olmayanların ise ağır ve sıkıntılı atlattıklarını dile getiren Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Seyhan Oğuz da, “Daha önce çok yoğun olan hasta seviyemiz aşılamalarla beraber düşmeye başladı. Haziran’da yüzde 12 olan aşılama yüzde 80’ne çıkınca hasta sayımız bir hayli azaldı. Gelen hasta profilleri de daha hafif ve rahat olmaya başladı. Aşı ile beraber hastaların servise çıkma oranı neredeyse yüzde 80’e kadar çıktı. Aşılı olan hastalarımıza yaptığımız tedavi daha rahat ve iyi cevap alabiliyoruz. Aşısız olan vatandaşlar geldiği zaman daha ağır ve sıkıntılı oluyor. Bu yüzden aşılama oranını arttırmamız gerekiyor. Lütfen aşılanalım” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90’a yakın doluluk oranları alınan tedbirlerle birlikte yüzde 10’lara kadar düştüğünü belirten Tatvan Devlet Hastanesinde Hemşire Serkan Dündar ise “Haziran ayında yüzde 90’a yakın olan doluluk oranı şu an yüzde 10’lara kadar düştü. Birçok yoğun bakım yatağımız boşaldı. Bununda temel sebebinin çift doz aşılanma oranının artışından kaynaklandığını gözlemliyoruz. Buradan özellikle genç nüfusa çağrı yapmak istiyorum. Aşılanma ile beraber hem aile bireyleri hem risk altındaki hastaları koruyacağınızı bilerek en yakın zamanda aşılarınızı olun. Aşı olmakla beraber yoğun bakımlardaki yatışların önüne geçeceksiniz. Sağlık emekçilerinin yoğun iş gücünün önüne geçeceksiniz. Bunların farkında olarak hepinizi zamanında aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.