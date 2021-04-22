Oruç Tutarken Susamamak İçin Ne Yapmalıyız?

Dr.Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Ramazan ayında ki en büyük problem susuzluktur. Bedenimiz açlığa karşı direnebilir fakat susuzluğa karşı direnci yoktur. Vücudumuzun bu dengeyi oluşturabilmesi için bazı içecek ve yiyeceklerden faydalanabiliriz.

Maden Suyu: Doğal maden suları içerdikleri mineraller sayesinde vücudumuzun daha sağlıklı ve zinde olmasını sağlamasının yanında gün içerisinde daha az susamamıza da yardımcı olur. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise çoğu zaman “doğal maden suyu” ile “soda” nın birbiri ile karıştırılıyor olmasıdır. Maden suyu alırken üzerinde “Doğal Mineralli Su” ibaresini arayın.

Kavun –Karpuz Ve Şeftali Kompostosu : Bol miktarda su içeren bu meyveler içerisindeki suyu hemen salmadıkları için daha uzun süre ile susuzluk hissini engellemektedirler. Elbette hiç bir şey suyu doğrudan içmenin yerini tutamaz ancak bu sıcak yaz günlerinde sahur ve iftarlarda bol miktarda su içmenin yanında bolca kavun,karpuz ve şeftali kompostosu yapıp tüketmek çok yararlı olacaktır

Domates ve Salatalık: İçeriklerinin yaklaşık %95’i su olan bu sebzeler de kavun ve karpuz gibi susuzluğu gidermekte oldukça etkilidir.

Hurma: İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra lifli yapısı ile harika bir besin olan hurma da Ramazan ayında sofralarımızdan eksik edilmemesi gereken bir meyvedir. Çöl iklimine yakın bölgelerde yetişen bu meyve susuzluğu giderici etkisi ile de öne çıkmaktadır.

Ayran,Kefir ve Yoğurt: Yazın vücudumuzun kaybettiği suyu ve tuzu geri kazanmak için iftarda ya da iftardan sonra tuzlu ayran içmek faydalı olabilir. Sahurda ayran içecekseniz, gün içinde tuzun susatıcı etkisinden endişe ederseniz, tuzsuz ya da az tuzlu ayran ya da kefirde tercih edebilirsiniz.

Dr.Fevzi Özgönül bu önerilerin yanında bir de özel tarif verdi.

Meyan Kökü Şerbeti

Bu şerbetten iftarda 1, sahurda 1 kere içmeniz susuzluğunuza çok iyi gelecektir.

Malzemeler

1 avuç meyan kökü ,2 litre su

Tülbent

Nasıl Hazırlanır

Meyan kökü yıkanır tülbent içine konur.Meyan kökü odunsu bir bitki ezilip lif haline getirilir veya hazır lif halinde bulunur. 1 kaseye konur ve üzerine su eklenir. 4-5 saat beklenir, süzülür havadan oksijenlenerek yani köpürtülerek süzgece dökülür ,süzülür. Sonra bu kahverengi su tülbentten süzülerek içilir.