Korona virüs sebebiyle ortaya çıkan hareketsiz yaşamın insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Op. Dr. Yıldırım Tunçer, “Hareketsiz yaşam hastalıklara davetiye çıkartıyor” dedi.

Hareketsiz yaşam sebebiyle insan vücudunda bazı rahatsızlıkların yaşanabileceğini ifade eden Tunçer, pandemi sebebiyle egzersiz ve spor imkanlarının kısıtlanmış olması sebebiyle vatandaşlara dengeli beslenmesini ve bitkisel ağırlıklı gıdalara yönelmesini önerdi.

Kas ve eklem hareketlerinin önemine değinen Tunçer, “Kanın kalbe dönmesi büyük oranda kas ve eklem hareketleri ile olmaktadır. Bu sebeple kas ve eklem hareketlerimiz bizim için ikinci bir kalp demektir. Yeteri kadar hareketli olan insanların bir kalbi daha var desek yalan olmaz. Sedanter yaşam tarzına sahip bir insanda kirlenmiş kan kalbe yeteri miktarda geri dönememekte ve vücudun değişik organlarında göllenmekte böylelikle görevini yapamamaktadır. Bu şartlarda takdir edersiniz ki kanın gittiği tüm organlarla ilgili yetmezlikler ortaya çıkacaktır. Kanın vücudumuzda uğramadığı organ olmadığına göre bu yetmezlik durumu tüm bedenimizi hatta ruhsal durumumuzu bile etkileyecektir” diye konuştu.

Op. Dr. Yıldırım Tunçer, hareketsiz yaşam sebebiyle yaşanabilecek bazı rahatsızlıkları şöyle sıraladı:

“Venöz yetmezlik, bacaklarda varisler, Hemoroidal hastalık, damarlarda pıhtı oluşumuna bağlı felçler, akciğer embolisi ve kalp krizi, mide ve barsak hastalıkları, reflü hastalığı, gastrit ve ülser, kabızlık, kan şekeri, kolesterol ve trigliserit yüksekliği, obezite, ruhsal bozukluklar.”