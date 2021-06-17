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Önümüzdeki kış nasıl geçecek? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önümüzdeki kış mevsiminin nasıl geçeceğine ilişkin görüşlerini "Hedefimiz nüfusun en az yüzde 70’ini aşılamak olmalı. Bu hedefe de en geç ekim başında ulaşılmalı" ifadeleriyle açıkladı.

Sağlık 17.06.2021, 09:35
Önümüzdeki kış nasıl geçecek? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye'de aşılamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, önümüzdeki kışın Kovid-19 salgını açısından nasıl geçeceğine ilişkin tahminin yazdı. 

Prof. Dr. Müftüoğlu, 'Güzel günler yakındır' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Bizde de aşılamanın başarıyla yürütüldüğü diğer ülkelerde de aşılama rakamları yükseldikçe günlük yeni vaka sayılarında ve ölümlerde fark edilir bir düşüş var.

Anlaşılan o ki aşılama başarısını sürdürebilen ülkeler eğer toplumsal bağışıklıkta yüzde 70 rakamlarını yakalayabilirlerse -ki bizim yakalayabileceğimiz anlaşılıyor- önümüzdeki kışı geçtiğimiz kışa oranla çok daha rahat geçirebilme şansı yakalayacağız. Konuştuğum bazı uzmanlar da bu umudu paylaşıyor.

Hatta bazıları umudu bir adım daha ileri taşıyor ve önümüzdeki kış ve sonrasında Kovid-19’un mevsimsel bir salgına dönüşebileceğini söylüyor.

Bu dileklerin gerçekleşmesi hepimizin en büyük dileği. Hedefimiz nüfusun en az yüzde 70’ini aşılamak olmalı. Bu hedefe de en geç ekim başında ulaşılmalı."

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