Son Dakika
Başkan Ödül, “Veteriner Hekimler Kovid-19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer almalı ve ivedilikle aşılanmalıdırlar”
OMÜ Tıp Fakültesi uyardı: “Islak maske koruyucu özelliğini kaybeder”
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, yağmurlu havada ıslanan maskenin koruyu özelliğini kaybettiği uyarısında bulundu.
Sağlık 09.04.2021, 14:53
2
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, yağmurlu havada ıslanan maskenin koruyu özelliğini kaybettiği uyarısında bulundu.OMÜ Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Yağışlı havalarda maskeniz ıslandığında koruyucu özelliğini kaybeder. Islanan maskenizi yenisi ile değiştirmeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.