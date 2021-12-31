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’Omicron hafif geçiyor’a güvenmeyin

Tüm dünyada vaka sayılarının artmasına neden olan ve diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı bir mutasyon olan omicron varyantı uzmanları endişelendiriyor.

Sağlık 31.12.2021, 11:28 31.12.2021, 11:37
’Omicron hafif geçiyor’a güvenmeyin

Tüm dünyada vaka sayılarının artmasına neden olan ve diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı bir mutasyon olan omicron varyantı uzmanları endişelendiriyor.

Geçen seneki kısıtlamaların bu sene uygulanmaması nedeniyle yılbaşı kutlamalarıyla ilgili uyarıda bulunan Academic Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, “İki doz aşı yüzde yüz koruyucu değil. Lütfen kendinizi korumaya devam edin” dedi.

Özellikle omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Türkan Özer, “Herkes kendi sosyal kısıtlamasını kendi uygulasın, bilinçli davranarak, kendi önlemlerinizi mutlaka alın” uyarısında bulundu.

Korunma kurallarını unutmayın

“Yılbaşı gecesinde aşılarınız tam olsa dahi koronavirüse karşı kendinizi korumaya devam etmelisiniz” diyen Özer, “Sevdiklerinizle bir araya gelecekseniz, herkesin aşılı olduğundan emin olun ve çift doz aşının koruma oranının yüzde 30 civarında kabul edildiğini unutmayın. Yeni varyanta karşı aşıların etkisini tamamen kaybettiğini söyleyemeyiz, bu yüzden kendimizi korumak için tedbirlere devam etmeliyiz. Bu durumu panik yaşamadan kendimize hatırlatmalıyız ve mümkün mertebe evimizde kalmaya çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Tekrar kısıtlamaların gündemde olmadığını belirten Özer, şu uyarıda bulundu: “Ülkemizde kısıtlamalar gündemde olmasa da Avrupa’da bazı ülkeler tedbirler almaya başladı. Tek bir gecede tedbirleri elden bırakmak, günlerce izolasyon altında tutulmanıza neden olabilir”.

İki doz aşıya rağmen çok bulaşıcı

Özellikle Covid-19 aşılarının yaygınlaşmasının ardından toplumda bir rahatlama olduğuna ve korunma kurallarına karşı yeterince özen gösterilmemeye başlandığına dikkat çeken Dr. Özer, bu durumun vakaların daha da artmasına neden olduğunu belirterek, “Aşıların vücutta sağladığı bağışıklık sayesinde, vücut virüsle karşılaştığında ona karşı gelebiliyor, durduramasa da direniyor. Doz sayısı arttıkça sağladığı antikorlar sayesinde aşılılar enfekte olduklarında genel olarak hastalığı çok hafif geçiriyorlar. Üçüncü doz ise yoğun bakım ihtiyacını ve ölüm oranlarını azaltıyor. Ancak yeni varyant omicron, en azı iki dozu aşısı olanları, daha önce enfekte olmuşları bile kolayca enfekte edebiliyor” dedi.

Omicron’un diğer varyantlara kıyasla herkeste daha hafif bir hastalık oluşturacağına dair inancın yanlış olduğunun altını çizen Özer, “Omicron’un hafif atlatılmasının sebebi, kişilerin daha önce virüse bir şekilde maruz kalması veya aşılı olmalarından kaynaklı olabilir. Aşısız kişilerde yatış veya ölüm istatistikleri kesinleşmedikçe net konuşamayız” dedi.

Omicron varyasyonunun şimdiye kadar ortaya çıkan tüm varyantları geçerek Türkiye dâhil olmak üzere tüm dünyada baskın varyant olduğunu vurgulayan Özer, “Dünyanın her yerinde vaka sayısında rekorları kırılırken önlemlerinizi almadan hareket etmeyin. Bu, sadece yılbaşı gecesi için değil her gün için geçerli bir kural. Kapalı alanlarda çift maske veya N95 gibi profesyonel maskeler kullanmaya çalışın. Bu virüsü durdurmak ancak aşıları tam yaptırmak, maske takmaya ve hijyen kurallarına uymaya devam etmekle mümkün olacak” dedi.

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