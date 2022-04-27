Öğrenciler günün ilk dersine maskesiz başladı!

OKULLARDA SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadelerine yer vermişti.

"HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM"

Açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulunan Bakan Koca, "Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" demişti.

BUGÜNDEN İTİBAREN MECBURİYET KALKTI!

Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyon öğrencinin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımı kaldırıldı.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." demişti.