banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
LPG fiyatlarına zam yapıldı
LPG fiyatlarına zam yapıldı

"Obezite tedavisinde mide balonu ve botoks birlikte uygulanabiliyor"

Doç. Dr. Murat Kanlıöz, "Geliştirdiğim ve uygun hastalara uyguladığımız bu yöntemde, mide botoksu ve mide balonu işlemleri birlikte uygulanıyor. Mide çıkışına cerrahi olmadan fizyolojik serum enjeksiyonu yapıyoruz. Eş zamanlı olarak botoks da yapıyoruz. Fakat bunu yaparken yapılış açısı, derinliği ve hangi katmanlara botoks uygulanacağı başarıda belirleyici etken oluyor" dedi.

Sağlık 12.01.2022, 12:52
"Obezite tedavisinde mide balonu ve botoks birlikte uygulanabiliyor"

Doç. Dr. Murat Kanlıöz, "Geliştirdiğim ve uygun hastalara uyguladığımız bu yöntemde, mide botoksu ve mide balonu işlemleri birlikte uygulanıyor. Mide çıkışına cerrahi olmadan fizyolojik serum enjeksiyonu yapıyoruz. Eş zamanlı olarak botoks da yapıyoruz. Fakat bunu yaparken yapılış açısı, derinliği ve hangi katmanlara botoks uygulanacağı başarıda belirleyici etken oluyor" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahı ve Obezite Uzmanı Doç. Dr. Murat Kanlıöz, mide balonu ve botoksun birlikte uygulandığı yöntem konusunda açıklamalarda bulundu. Kendi soyadını vererek geliştirdiği ’Kanlıöz Tekniği’nin, 16 yaş üzerindeki uygun her hastaya uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Kanlıöz, "Benim geliştirdiğim ve uygun hastalara uyguladığımız bu yöntemde mide botoksu ve mide balonu işlemleri birlikte uygulanıyor. Mide çıkışına cerrahi olmadan fizyolojik serum enjeksiyonu yapıyoruz. Eş zamanlı olarak botoks da yapıyoruz. Fakat bunu yaparken yapılış açısı, derinliği ve hangi katmanlara botoks uygulanacağı başarıda belirleyici etken oluyor. Yaş aralığında herhangi bir kısıtlamamız yok. Hastanın 16 yaşın üzerinde olması yeterli. Uyumlu hastaların ortalamasını aldığımızda hastalarımız ortalama yüzde 18 kilo verdi. En çok kilo veren hastamız vücut ağırlığının yüzde 35’ini kaybetti. 6 ay boyunca takip ettiğimiz hastalarda bu sonuçlara ulaştık. Mideyi almak yerine alternatif tedavi yöntemlerine yönelme arayışı ile bu yöntemin başarılı sonuç verdiğini keşfettik. Bu yöntemi ilk kez uygularken 150 kadar uygun hastayı tedavi sonuna kadar takip ettik. Tedavilerin sonunda zayıflayamayan hasta yoktu. Bu yöntemimiz uluslararası hakemli bir dergide de yer aldı. Bu tekniğe ’Kanlıöz Tekniği’ ismini verdik. Cerrahi kısıtı olan veya cerrahiden korkan hastalarda bu yöntemi uygulamakta herhangi bir engel yok" şeklinde konuştu.

“İstenildiği kadar et, tavuk ve yumurta yenilebilir”

Hastaların dikkatsiz bir şekilde istediği gibi yemeye devam etmesinin başarı şansını düşürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Kanlıöz, “Obezitenin oluşumunda ya beslenmeyle ilgili ya da ailevi ve sosyokültürel alışkanlıklar gibi birçok faktör var. Yetiştiği aile yapısı, yetiştiği sosyal çevre birçok faktör obeziteyi tetikliyor. Obezite tedavilerinde hastalar bizimle temasını kopardığında başarı şansımız azalıyor. Hastanın kafasındaki algı kesinlikle ‘Ben bu işlemi yaptırdıktan sonra istediğim gibi yiyip içmeye devam ederim’ olmamalı. Hasta sıvı şeker, şeker, buğday, arpa pirinci gibi karbonhidrat içeren ürünleri tüketse bile çok az tüketmelidir. Bu metotta şunu söylemem gerekir; bir kişi karbonhidrat ve şeker tüketmediği takdirde isterse günde 5 kilo et bile tüketse ya da günlük 20 tane yumurta yese bile kilo almaz, aksine vermeye devam eder. Hastanın bu konuda bizimle uyumlu olması çok önemli. Hasta ısrarla şeker ve karbonhidrat tüketmediği müddetçe kesinlikle kilo vermektedir" dedi.

“Hasta kilo veremiyorsa sebebi pilor bozukluğu olabilir”

Bazı hastaların kilo vermesinin önündeki engelin mide çıkışında yer alan pilor bozukluğundan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Kanlıöz, sorunu tespit ettikten sonra başarı oranının yüzde 200 arttığını söyledi. Doç. Dr. Kanlıöz, “Bir sene içerisinde yaklaşık 180-190 kez endoskopi yaptım. Tekniğimden önce bu hastaların bir kısmı kilo veremiyordu. Daha sonra kilo veremeyen hastalarıma yaptığım endoskopi görüntülerini teker teker tüm detayları ile incelemeye başladım. Uzun incelemelerim sonucu bazı hastalarda mide çıkışının pilor denilen, mide ile bağırsak arasındaki bağlantıyı sağlayan kısmın uygun olmadığını gördüm. Pilor yapısı bozuk hastalarda yenilenler hızla bağırsağa geçiyor ve sadece endoskopik tedavi işe yaramıyordu. Ek bir şey yapmak gerekiyordu. Şu anda botoksa ek olarak pilorda yaptığımız işlem ile birlikte bizim başarımız yüzde 200 oranında arttı. Daha önce kilo veremeyen hastalarımız da kilo vermeye başladı. Bu teknik de yakında tarafımca isimlendirilecek ve yayınlanacak" diye konuştu.

Doç. Dr. Kanlıöz, sözlerini şöyle tamamladı: "Vücut Kitle Endeksi çok yüksek olan bazı cerrahiye girme şansı olmayan hastalarımıza bu yöntemi rahatlıkla uygulayabiliyoruz. 12 saat açlık sonrası endoskopi yapıyoruz. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyor ise 5 gün boyunca bu ilacı kesmeli. Kestikten sonra bir gün öncesinde akşam saat 10’dan sonra bir şey yiyip içmiyor. Endoskopide midede işlemi yapmamıza engel şüpheli tümör ya da tümör, aktif kanama ve enfeksiyon gibi durumlar yok ise bu tekniği uygulayabiliyoruz. Tarama yapmış oluyoruz. Bir nevi hasta endoskopi check-up’ından geçmiş oluyor. Uyguladıktan sonra hastayı yaklaşık 2 saat müşahede altında tutuyoruz. 2 saat sonra hasta günlük yaşamına dönüyor. Hastanede yatış olmuyor".

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11