Obezite korona virüse karşı ölüm riskini arttırıyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, obezitesi olan bireylerde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlanma ihtiyacının daha yüksek olduğunu ve yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarında ölüm riskini arttırdığına dikkat çekti.

Obezitenin vücutta yağ miktarının aşırı miktarda artması sonucunda ciddi sağlık problemlerine ve komplikasyonlara neden olabilen kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Hasan Levent “İnsülin direnci, tip 2 diabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol - trigliserit, felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, kanser riskinde artış, safra taşları, hepatosteatoz - karaciğer yağlanması, gut, osteoartrit - eklemlerde ağrı ve kireçleme, uyku apnesi, cinsel sorunlar, depresyon, sosyal izolasyon, sakatlık, düzensiz adet, kısırlık gibi hastalıkların oluşmasında rol oynamaktadır.” dedi.

“Obezite (Şişmanlık) önlenebilir”

Obezite tedavisinin amacı sağlıklı kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumaktır. Uzun vadede sürekli kilo vermek , kilo vermenin en güvenli ve hedef kiloyu korumanın en iyi yolu olarak kabul ediliyor. Obeziteyi önlemek amacıyla dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Dr. Levent, “Kilo alımını önlemek ve kilo vermek için haftada 5 gün 30 - 60 dakika yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun egzersiz yapmanız gerekir. Kilonuzu düzenli olarak izleyin, ayda 1 veya 2 kez tartılın. Hafta içi, hafta sonları ve tatil günlerinde mümkün olduğunca sağlıklı beslenme programınıza sadık kalmak, uzun vadeli başarı şansınızı arttıracaktır. Doğal medikal tedavi uygulamaları ile vücutta iştahın ve stresin azalmasına, sindirimin kolaylaşmasına, toksinlerin atılmasına, vücut metabolizmasının önemli ölçüde artmasına ve yağların kolayca parçalanmasına yardımcı olmaktadır. Stres ve iştahın iyi şekilde kontrol edilmesi, sağlıklı çalışan bir metabolizma ve sindirim sistemi, sağlıklı fonksiyonel beslenme yapmanız koşuluyla hedef kiloya ulaşmanızı hızlandıracaktır” diye anlattı.

Akupunktur ile sağlıklı kilo verilebiliyor

Akupunktur ile sağlıklı kilo verilebildiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Akupunktur iştahı azaltarak, tokluk hissi verir. Metabolizmayı uyarır, hormonların çalışmasını dengeler. Sinir sistemini sakinleştirir. Kişi kendini mutlu ve enerjik hisseder” dedi.

Ozon sauna obezitede olumlu sonuçlar veriyor

Ozon Sauna’nın obezitede etkili bir tedavi yöntemi olduğuna değinen Dr. Levent, “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksinlerin atılmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır. Fazla ödemin atılmasını sağlar. Stresi ve yorgunluğu tedavi eder. Kişiyi enerjik yapar” şeklide ifade etti.

Andulasyon terapi ile bölgesel incelme

Ne kadar kilo verirseniz verin maalesef bölgesel kilolar yerinde kalıyor. Böyle durumlarda uygulanan andulasyon terapi hakkında bilgi veren Dr. Levent, “Andulasyon Terapi metabolizmayı aktive eder. Vücuttan su ve yağ atılımını hızlandırır. Ödem ve selülitte azalma sağlar. Karın bölgesi yağlarını azaltır” dedi.