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Niğde’de aşı seferberliği

Niğde’de Covid-19’la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı vatandaşlar aşı yaptırmaya başladı.

Sağlık 15.06.2021, 15:00
Niğde’de aşı seferberliği

Niğde’de Covid-19’la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı vatandaşlar aşı yaptırmaya başladı.

Toplum Sağlığı Merkezine gelen vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınarak, aşıları yapıldı. Belediye personeli olan İsmail Baştürk, sigortalı olduğunu ve BioNTech aşısını yaptırdığını söyleyerek, "Sıramız geldi, randevumuzu almıştık, aşımızı yaptırdık. Devletimizden Allah razı olsun. 15-20 dakika bekledik, alerjik bir durum olmadı" dedi.

Ömer Şimşek isimli vatandaş ise Covid-19’dan kurtulmak için herkesi aşı olmaya davet etti.
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